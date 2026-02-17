Přijde komando z vesmíru, něco není v pořádku. Duda a spol. nejen o zápase s Kanadou
Příběh se opakuje. Stejně jako před prvním skupinovým zápasem olympiády budou hokejisté Česka i před čtvrtfinále luštit odpověď na otázku, jak se dá porazit Kanada. „Důležité bude, co si kluci vezmou z Dánska. Musí být pozitivní,“ předeslal v podcastu Zimák po postupu přes osmifinále bývalý reprezentační útočník Jakub Vrána. V diskuzi se stálými experty Radkem Dudou a Zbyňkem Irglem došlo na téma správnosti nominace i reprezentační nálady. „Něco není v pořádku,“ míní Duda. Pavouk play off ledního hokeje na ZOH 2026 >>>
Jestli měl osmifinálový duel přesvědčit národní tým o správném vývoji výkonnostní křivky s vrcholem ve čtvrtfinále, nestalo se. Češi nečekaně těžký dánský balvan odsunuli s vypětím všech sil a s pořádným strachem v závěru, zda o těsný náskok při výsledku 3:2 ještě nepřijdou.
„Bylo vidět, že tyhle týmy mají dneska kvalitu. Nebyla to procházka růžovou zahradou. V play off takového turnaje je důležité, že stačí vyhrát jeden zápas, a ten kluci zvládli. Měli i hezké věci,“ hodnotil vybojovaný skalp Jakub Vrána, toho času útočník švédského Linköpingu a vítěz Stanley Cupu z roku 2018.
Vicemistr světa Zbyněk Irgl projevil větší obavy „Říkal jsem si, že české hvězdy si budou moct odfrknout, ale bohužel. Měli jsme zápas pod kontrolou, ale darovali jsme Dánům gól na 2:3. Hra se pak srovnala, a bylo to drama až do konce,“ uvědomil si někdejší reprezentant.
V rámci diskuze se dostal do vášnivé výměny názorů s Radkem Dudou, když horlivě probírali, kdo z hráčů měl do Milána vlastně jet. Zatímco Irgl se přiklání k nutnosti předchozích mezinárodních zkušeností, Duda lituje, že se národní tým bojí cesty neprověřených hráčů z AHL, kteří však mají kontakt se zámořským stylem a srovnání s úrovní NHL.
„AHL je opravdu liga, která se NHL nejvíc přibližuje. Týmy tam se snaží její styl napodobit, mají kvality, hraje se víc zápasů. Když jsem se vrátil do Evropy, hokej se hraje trošku jinak než v Americe. Pomalu si zvykám,“ nabídl cenný vhled Vrána.
Devětadvacetiletý rodák z Prahy věří, že jeho krajané v exponovaném utkání s Kanadou odevzdají maximum a půjdou se porvat o senzační postup. Nechce připustit, že by nemohl existovat způsob, jak vyzrát na zámořský kolos, který zatím kráčel turnajem zcela neohroženě a právě Česko v úvodním klání smazal poměrem 5:0.
Duda je ve svém soudu negativnější, nelíbí se mu řeč těla, jakou národní tým vyzařuje. „V rozpoložení, v jakém se nachází, teď z deseti případů Kanadu neporazí ani jednou. Nevidím vášeň, jsme rozladění, není to ono. Povinná a urputná výhra s Dány, díky ní si kluci můžou zahrát proti NASA týmu. Přijde komando z vesmíru, rychlost bude kosmická. Přál bych jim postup, ale v týmu není něco v pořádku,“ domnívá se uznávaný skills kouč.
Vrána v Zimáku odmítl, že by jakékoliv případné vnitřní rozpory v mužstvu měly nahlodat společný cíl. „Spousta věcí musí jít stranou, kluci vědí, za co hrají a proč. Hlavně za svou zemi. Sedí vedle sebe, znám je, vím, že jsou dobří. Budou hrát i pro druhého kluka vedle sebe v šatně, pro tým. Myslím, že předvedou maximum, co pro úspěch můžou udělat.“
Javorové listy si ze tří skupinových utkání odnesly hrůzu nahánějící skóre 20:3. Bodování turnaje vede s 9 zápisy (2+7) nepolapitelný přízrak z Edmontonu Connor McDavid, hned za ním se nachází spoluhráč z elitní formace a talent San Jose Macklin Celebrini. Nikdo zatím nedokázal odhalit ani očekávanou kanadskou bolest v podobě brankoviště.
„Bude to strašně těžký, je to mančaft snů. Možná lepší ani nikdy nebyl, když se podíváte na dovednosti, které mají. Myslím, že po tomhle turnaji začne ještě víc lidí sledovat NHL. Porazit Kanadu je možné, ale strašně těžké,“ dodal Irgl.
V závěru pořadu se Vrána rozpovídal také o své švédské kapitole, kterou rozehrál po trpkém konci v Severní Americe. Záznam živého vysílání je k dispozici na webu iSport, YouTube kanálu deníku Sport i dalších streamovacích platformách.