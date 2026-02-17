Kanada dřela před čtvrtfinále, rolbaře žádala o víc času. Proč chyběl MacKinnon?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Vyměřená hodina jim byla málo. Kanadský kouč Jon Cooper na konci úterního tréninku jel za rolbaři a žádal o čas navíc. Ještě jedno cvičení, říkal jim nejspíš a znovu ukázal, jak vážně bere tým Javorových listů olympijské klání. Po dominantním průchodu skupinovou částí čeká severoamerický výběr ve středu čtvrtfinále. V něm vyzvou vítěze duelu mezi Dánskem a Českem a budou velkým favoritem, i když na nácviku nebyli kompletní. Na ledě chyběli útočníci Nathan MacKinnon a Sam Bennett. „Jsou v pohodě. Žádná panika,“ uklidňoval Cooper. Pavouk play off v ledním hokeji na ZOH 2026>>>
V pondělí si po dominantní skupinové fázi naordinovali úplné volno od ledu. O to nažhavenější byli Kanaďané před úterní odpolední jednotkou. Macklin Celebrini, Nick Suzuki a Shea Theodore přišli na střídačku ještě pět minut před vyměřenou hodinou, zatímco po ledě kroužila rolba a slovenští hráči v mixzóně rozdávali rozhovory. „Je fajn vrátit se zase na led. Už se těšíme na středu,“ pochvaloval si útočník Bo Horvat.
Javorovým listům na nácviku scházela jedna z největších hvězd týmu Nathan MacKinnon i nepříjemný forvard Sam Bennett. „No MacKinnon. No Bennett,“ proběhlo mezi zámořskými novináři krátce po startu tréninku. Podle členů týmu ale nejde o nic vážného.
„Aspoň to tu není tak přeplněné,“ řekl s úsměvem Horvat, než se vrátil na vážnou notu. „Ale ne, kluci si jen vzali den na údržbu. Očekáváme, že budou zpátky, budeme je potřebovat,“ dodal a jeho slova potvrdil i hlavní kouč Jon Cooper.
I když má Kanada supervýběr, šlo by o výraznou ztrátu. MacKinnon se po skupinové části zastavil na pěti bodech za dva góly a tři asistence, důležitou roli plnil na středu druhého útoku. S jeho tradičními parťáky Brandonem Hagelem a Nickem Suzukim zatím jezdil po hřišti Sam Reinhart. „Samozřejmě by bylo těžké přijít o takového hráče. Ale ve středu bude připravený,“ utrousil Horvat na konto jedné z největších olympijských star.
Do utkání proti vítězi duelu Česko – Dánsko by se naopak měl vrátit známý provokatér Brad Marchand. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu hrál první utkání proti Čechům, pak ze sestavy vypadl. „Jsem připravený hrát. Potřeboval jsem jen malou údržbu. Pobavili jsme se o tom v týmu a udělali tohle rozhodnutí. Ale cítím se dobře,“ prohlašoval po tréninku a pověstným humorem rozesmál přítomné novináře. „Částečně je to mým vysokým věkem. Někdy se potřebujete starat o tělo a ujistit se, že jste připravení na to, co vás čeká,“ řekl.
Kanaďané dobře cítí, že teprve teď pro ně začíná nejdůležitější část turnaje. Skupiny ovládly s devíti body a celkovým skóre 20:3. Podle ideálního scénáře před sebou mají poslední tři utkání, po nichž budou mít na krku zlaté medaile. I proto se na tréninku nešetřili a intenzivní cvičení střídali detailními promluvami s kouči. „Těšíme se na to. Tohle jsou zápasy, na kterých záleží. Musíme být v naší nejlepší formě,“ hlásil Horvat. „Musíme se dál zlepšovat,“ přidal se s takřka nesplnitelným úkolem nestárnoucí Sidney Crosby.
On i další ofenzivní hrozby se v případě českého úspěchu střetnou s výběrem Radima Rulíka podruhé na turnaji. Cesta dál vede pro Romana Červenku a spol. přes zdánlivě nepřekonatelnou překážku, kterou už si ale hráči vyzkoušeli na úvod turnaje. „V prvním zápase hráli opravdu tvrdě, očekávám, že tak budou hrát zase. V průběhu turnaje se zlepšovali. Musíme na ně být připravení,“ varoval Horvat před českými kvalitami.
Řeč po kanadském tréninku přišla i na největší českou hvězdu, Davida Pastrňáka, která zatím nepodává na Hrách takové výkony, jaké si sama představovala. „Miluju Pastu, je neuvěřitelný kluk. Fakt se mi líbí, kam se jeho hra posunula. Pracuje opravdu tvrdě a stal se z něj jeden z top pěti útočníků na světě,“ chválil Marchand, někdejší Pastův spoluhráč z Bostonu.
„Je neuvěřitelné, jak sleduje hru pokaždé, když je na ledě, je jeden z nejkonzistentnějších v lize. Je neuvěřitelné, co dokázal. A nezáleží na tom, s kým hraje. Můžete ho dát k nejlepším hráčům v týmu nebo k mladým klukům, kteří se od něj můžou učit. A on bude mít pořád na hru stejný vliv. Je opravdu neuvěřitelný hráč,“ dodával s respektem.
Zatímco Marchand se spoluhráči rozdával rozhovory, Pastrňák s parťáky se chystal na první klíčovou zkoušku. Boj o Kanadu proti ambicióznímu Dánsku. „Uvidíme, kdy se odtud dostaneme. Ale určitě budeme koukat,“ prohlásil Crosby před osmifinálovou bitvou, z níž vzejde kanadský příští sok.