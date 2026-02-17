Slovenská dřina před Německem, Regenda zůstal ležet: Potřebujeme do toho šlápnout
PŘÍMO Z ITÁLIE | Krasojízda s drobným zádrhelem, a teď šup na Slováky. Německo se po úterním vyřazení Francie v jasném poměru 5:1 pokusí navázat na olympiádu před osmi lety a z nejpřekvapivěji obsazeného čtvrtfinále znovu proniknout minimálně mezi čtyři nejlepší. Jenže slušně otevřená brána k dalšímu významnému zápisu se po čtyřech letech naskýtá i Slovensku. „Chceme jít dál. Děláme všechno, abychom postoupili,“ razí odhodlaně směr na klubové úrovni útočník Litvínova Matúš Sukeľ. Pavouk play off v ledním hokeji na ZOH 2026>>>
Slovensko se po překvapivém postupu z prvního místa skupiny na úkor Finska a Švédska dočkalo třídenního oddychu od zápasu. Kromě volna stihli reprezentanti zpod Tater dvakrát kvalitně potrénovat. Včera se po ledě proháněli v ostrém kvapíku a jeden ze soubojů u mantinelu dokonce odnesl Pavol Regenda. Po srážce zůstal ležet na ledě, přesto bude v pořádku.
I jeho bolest ukázala, jak Slováci přípravu na klíčový čtvrtfinálový duel pojali vážně. „Bylo to v tempu, potřebovali jsme do toho šlápnout. Čtvrtfinále bude hlavně o nás, abychom se co nejlépe nachystali. A my budeme připravení,“ věří Matúš Sukeľ.
Soupeře si mohl prohlédnout v osmifinálovém utkání s Francií, Slováci ovšem před vlastním nácvikem stihli jen jednu třetinu. V ní vládla německá dominance. Leon Draisaitl, Frederik Tiffels a JJ Peterka nahlodali outsidera třemi góly a nedovolovali mu téměř žádné pohyby před brankářem Philippem Grubauerem.
Prezentovaný obrázek se krátce změnil až s druhou dvacetiminutovkou, kdy do francouzské branky nastoupil Antoine Keller a vehnal zkroušenému mančaftu druhý život. Po šťastné trefě čtyřicetiletého kapitána Pierra-Édouarda Bellemarea, na níž se podílel asistencí i hradecký forvard Jordan Perret, si Francouzi nachystali největší nápor a sahali po kontaktu. Podruhé však neudeřili.
Právě v pasážích z druhé části by slovenský trenérský štáb kolem hlavního kouče Vladimíra Országha měl najít mezery v německé hře. „Určitě si je ještě potřebujeme vysledovat. Celkem Němce známe, i když hráči z NHL zas tak často na turnajích v Evropě nehrají. Bude to o tom, jak budeme rychlí a nepříjemní. Věřím našemu týmu, že máme sílu čtvrtfinále zvládnout,“ předeslal Sukeľ, spoluhráč českého útočníka Ondřeje Kašeho.
Právě s ním se během Her několikrát setkal v hokejové aréně nebo v olympijské vesnici. V dalších dnech už ovšem na velké diskuze nebude prostor. Slováci si aspoň ulevili od osmifinálové starosti, což by před turnajem tipoval málokdo.
„Určitě jsme rádi, jak jsme skupinu zvládli, a že jsme vkročili rovnou do čtvrtfinále. Chceme zvítězit,“ dodal Sukeľ.
Mezi největší překážky musí spolu s kolegy počítat hlavní ofenzivní hrozbu Leona Draisaitla, jehož mají problém zastavit elitní obránci z NHL. Mezi prvotřídní plejery však stoprocentně patří také útočník Ottawy Tim Stützle nebo obranná jednička Detroitu Moritz Seider. Slováci sází na talentované mládí: Juraje Slafkovského, Šimona Nemce nebo Dalibora Dvorského. Úspěšnější z týmů může sahat po největší senzaci turnaje.