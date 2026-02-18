ZNÁMKY Česka: Hertl bloudil jako tygr v džungli, Šimek odvedl standard. Zápas blbec pro...
Čeští hokejisté sice první vyřazovací duel na olympijském turnaji zvládli, po výhře 3:2 nad Dánskem ale zaznívají - z tribun i kabiny - kritické hlasy. Není divu, vždyť v kruciálním čtvrtfinálovém utkání vyzvou (už podruhé během týdne) favorizovanou Kanadu. Pokud chce národní tým tentokrát uspět, musí na zámořské hvězdy vyrukovat s úplně jiným výkonem, než předvedl proti Dánům. Jak si vedli všichni Češi v předkole play off na ZOH 2026? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší). Pavouk play off v ledním hokeji na ZOH 2026>>>