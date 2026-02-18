Předplatné

ZNÁMKY Česka: Hertl bloudil jako tygr v džungli, Šimek odvedl standard. Zápas blbec pro...

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ po trápení s Dány: Dudáku, tak to běž trénovat, čertil se Irgl. Duda mu odpověděl • Zdroj: isportTV
Čeští hokejisté se radují po výhře nad Dánskem v osmifinále na ZOH 2026
Čeští hokejisté se radují po výhře nad Dánskem v osmifinále na ZOH 2026
David Pastrňák proti Dánsku na ZOH 2026
Radko Gudas v souboji před bránou proti Dánsku
David Pastrňák proti Dánsku na ZOH 2026
Radko Gudas je poslán hlavním rozhodčím na trestnou lavici na ZOH 2026
14
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (1)

Čeští hokejisté sice první vyřazovací duel na olympijském turnaji zvládli, po výhře 3:2 nad Dánskem ale zaznívají - z tribun i kabiny - kritické hlasy. Není divu, vždyť v kruciálním čtvrtfinálovém utkání vyzvou (už podruhé během týdne) favorizovanou Kanadu. Pokud chce národní tým tentokrát uspět, musí na zámořské hvězdy vyrukovat s úplně jiným výkonem, než předvedl proti Dánům. Jak si vedli všichni Češi v předkole play off na ZOH 2026? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport (10 - nejlepší, 1 - nejhorší). Pavouk play off v ledním hokeji na ZOH 2026>>>

Vstoupit do diskuze (1)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů