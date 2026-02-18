Předplatné

Česko - Kanada 3:4p. Národní tým blízko senzace, favorit rozhodl v prodloužení

41
Fotogalerie
Zdeněk Janda
Hokej na ZOH 2026
PŘÍMO Z ITÁLIE | Senzace byla blízko. Tak blízko! Češi málem dokázali postavit na hlavu hokejové pořádky. Ale nakonec jde dál Kanada, která uspěla v prodloužení. Se štěstím. Češi po hrdinném výkonu prohráli 3:4. A na střídačce se o hráče pokoušely slzy…Český tým hrál jako z partesu. Bojovně, s energií, hořel pod ním led. Když kouč Radim Rulík říkal, že v předešlém průběhu mělo mužstvo zadřený motor, přes noc se ho podařilo seřídit. Ale hokejovou pohádku nedopsali. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE Po prodl.
43

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

