Česko - Kanada 3:4p. Národní tým blízko senzace, favorit rozhodl v prodloužení
PŘÍMO Z ITÁLIE | Senzace byla blízko. Tak blízko! Češi málem dokázali postavit na hlavu hokejové pořádky. Ale nakonec jde dál Kanada, která uspěla v prodloužení. Se štěstím. Češi po hrdinném výkonu prohráli 3:4. A na střídačce se o hráče pokoušely slzy…Český tým hrál jako z partesu. Bojovně, s energií, hořel pod ním led. Když kouč Radim Rulík říkal, že v předešlém průběhu mělo mužstvo zadřený motor, přes noc se ho podařilo seřídit. Ale hokejovou pohádku nedopsali. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Podrobnosti připravujeme.