Česko - Kanada 3:4p. Národní tým sahal po senzaci, favorit rozhodl v prodloužení
PŘÍMO Z ITÁLIE | Senzace byla blízko. Tak blízko! Češi málem dokázali postavit na hlavu hokejové pořádky. Ale nakonec jde v olympijském turnaji dál Kanada, která uspěla v prodloužení. Se štěstím. Češi po hrdinném výkonu prohráli 3:4. A na střídačce se o hráče pokoušely slzy…Rulíkův tým hrál jako z partesu. Bojovně, s energií, hořel pod ním led. Když kouč říkal, že v předešlém průběhu mělo mužstvo zadřený motor, přes noc se ho podařilo seřídit. Ale hokejovou pohádku nedopsali. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Ten tým je snad vyměněný, ne? Kdo viděl utrápené utkání proti Dánům a první třetinu, musel si promnout oči a říct si: Tohle je to samé mužstvo?
Energie byla na úplně jiném levelu. Teď už konečně hořel led, když po něm jezdili Češi. Především obránce Radko Gudas neuvěřitelně pookřál.
Kouč Radim Rulík tým chváli, ale byl rozmrzelý z výkonu rozhodčích. "Byli tady nejlepší hráči, ale určitě ne nejlepší rozhodčí," povzdychl si trenér. Nemyslel pouze čtvrtfinále, ale celý turnaj. A naznačil, že měl pocit, že rozhodčí tlačí Kanadu...
Bylo to obří drama až do konce. Ale s hořkým koncem... "Ta šance mě bude strašit ještě dlouho," přiznal obránce Radim Šimek, který v nastavení mohl dát životní gól. Nedal...
Hodně smutný byl i David Pastrňák. Ocenil, jaký výkon národní tým proti Kanadě převedl. Ale i tak pro něj premiérová olympijská mise končí. Bez medaile.
Hráči ožili. Přesně ve stylu Gudase. Boural hráče, znepříjemňoval jim život. Parádním výstupem ve středním pásmu založil akci, na jejímž konci se zblízka prosadil Lukáš Sedlák. Národní tým v tu chvíli srovnal na 1:1 a rychle se oklepal poté, co hvězdný Connor McDavid obral o puk Davida Pastrňáka a Macklin Celebrini poslal favorita do vedení.
Ale pak Pastrňák ukázal svoji druhou tvář. Tu, kterou čeští příznivci tak rádi vidí… Napřáhl se při početní výhodě a nádhernou pumelicí z první trefil přesně růžek kanadské branky. Zaťal ruce radostí, právě v ten okamžik dostal ještě extra energii.
Kanadský kolos tak šel do kabin s tím, že prohrával 1:2. Což se mu stalo na turnaji vůbec poprvé.
Převahu v hledišti měli kanadští příznivci. Ale poté, co Červenka a spol. na ledě přebrali iniciativu, nabudilo to i české tábory v ochozech. Ukázalo se, že Kanaďané jsou sice hokejem posedlí, mají ho jako náboženství, ale takový rachot vytvořit neumí.
Dravá česká krev a hořký konec
Už před utkáním řekl Jakub Voráček cestou do haly reportérovi Sportu: „Uvidíš, dneska bude hodně kluků, kteří fanoušky příjemně překvapí.“ V tomhle se nepletl, alespoň první třetina tomu nasvědčovala.
Ale podobné kulisy provázely i tu druhou. Češi do toho šli po hlavě. Dohrávali souboje, padali do střel, hráli maximálně obětavě. Až mantinely duněly. Ve středním pásmu nejdřív Ondřej Palát trefil Sidney Crosbyho. Potom si na kanadskou hokejovou modlu vyšlápl Gudas, sroloval ho u mantinelu. Všechno bylo v rámci pravidel.
Crosby, jenž při představování sestavy slyšel jasně největší aplaus, potom musel odbelhat do kabin. Takže pak se to na ledě ještě víc přiostřilo. Drew Doughty přišpendlil na hrazení Pastrňáka, jenž se těžce zvedal. Koukal na sudí, jestli to kanadskému obránci projde. Prošlo. Ale to už nebyl případ Gudase, jenž vyfasoval za hit dvouminutový trest. Zlostně pak holí bouchnul o plexisklo.
Kanada srovnala už v předešlé přesilovce. Rozpoutala ofenzivní manévry nejvyšší světové kvality a na konci byl Nathan MacKinnon. Bylo to 2:2, takže drama pokračovalo.
V hledišti seděl i Mark Messier, někdejší kanadský útočník, šestinásobný držitel Stanley Cupu. A v dresu rodné reprezentace třikrát ovládl Kanadský (Světový pohár). Když ho zabrala kamera během třetí části, usmíval se.
Ale musel být napjatý. Češi dlouho drželi remízový stav, a i když zámořská velmoc vítězila na střely a chvílemi roztočila útočné peklo, srdnatý soupeř odolával. Kamery často zabíraly kouče Jona Coopera. Ten na sobě, jak bývá jeho zvykem, nedal znát emoce. Působil klidně a rozvážně.
V poslední části dokázala i odbržděná Rulíkova parta soupeře přitlačit. Střídačka žila, v hledišti znělo klasické ‚Kdo neskáče, není Čech.‘
Osm minut před koncem se rozjela dvojice Martin Nečas, David Pastrňák. Ze druhé vlny dojel Ondřej Palát, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. Prokázal zkušenost, věděl, kde si počkat.
A prásk!
Puk zapadl do kanadské branky, Palát vletěl radostí na plexisklo. Právě tam se k němu sjeli spoluhráči, kterých ale bylo pět! Branka podle pravidel neměla platit. Česká střídačka vyskočila, hráči se začali objímat, chytat kolem ramen. V tu chvíli už opět z Čechů tryskal duch zlaté Prahy. Přesně díky této soudržnosti ovládli šampionát. Teď jim v žilách koluje podobně dravá krev.
Kanada byla pod tlakem, prohrávala 2:3. Čas ji tlačil. Na hvězdných hráčích bylo vidět, že jsou v křeči. Ale ještě se jim podařilo srovnat, v čase 56:33 lehce puk tečoval Nick Sukuzi a bylo srovnáno. Nakonec udeřili v prodloužení a jejich zlatý sen může trvat dál.
Sedmdesát vteřin před koncem upaloval sám na brankáře Nečas. Už už si fanoušci chtěli zařvat gól! Ale kanadský brankář Jordan Binnington odolal…
Závěr byl jen pro silné nátury. Češi se vybičovali k báječnému výkonu. Nakonec udeřil v nastavení Marner a byl konec. Hořký konec.