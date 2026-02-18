Předplatné

ONLINE: Česko - Kanada 2:2. Češi přečkali i zbytek oslabení po Gudasově trestu

Druhý zápas o všechno na Hrách v Itálii je tu. Čeští hokejisté se opět střetávají s Kanadou, se kterou v úvodu turnaje padli 0:5. Tentokrát favorizovanému celku čelí ve čtvrtfinále po vydřené výhře nad Dány, které zdolali jen těsně 3:2. Podaří se družině kouče Radima Rulíka vyřadit nadupanou skvadru s Connorem McDavidem, Sidneym Crosbym či Nathanem MacKinnonem? Úvodní buly bude vhozeno v 16.40, zápas můžete sledovat ONLINE na iSportu. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>

Oproti úternímu zápasu předkola proti Dánsku udělal trenér Radim Rulík v sestavě jen jednu změnu, na pozici sedmého obránce nastoupí Tomáš Kundrátek místo Jiřího Ticháčka. Opět chybí zraněný útočník Radek Faksa.

Rulík se rozhodl vsadit na stejné složení útočných formací. Trojice David Pastrňák, Lukáš Sedlák a Roman Červenka je ale tentokrát uvedená jako první. V pozici třináctého útočníka bude i dnes připravený Dominik Kubalík. Dostálovi bude ze střídačky krýt záda Daniel Vladař.

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

