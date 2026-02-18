ONLINE: Česko - Kanada. Čtvrtfinále ZOH, chytá Dostál, do sestavy se vrací Kundrátek
Druhý zápas o všechno na Hrách v Itálii je tu. Čeští hokejisté se opět střetávají s Kanadou, se kterou v úvodu turnaje padli 0:5. Tentokrát favorizovanému celku čelí ve čtvrtfinále po vydřené výhře nad Dány, které zdolali jen těsně 3:2. Podaří se družině kouče Radima Rulíka vyřadit nadupanou skvadru s Connorem McDavidem, Sidneym Crosbym či Nathanem MacKinnonem? Úvodní buly bude vhozeno v 16:40, zápas můžete sledovat ONLINE na iSportu. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>