Předplatné

ONLINE: Česko - Kanada. Národní tým se pokusí o čtvrtfinálový reparát proti superhvězdám

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ po trápení s Dány: Dudáku, tak to běž trénovat, čertil se Irgl. Duda mu odpověděl • Zdroj: isportTV
Jordan Binnington vychytal nebezpečnou dorážku Davida Pastrňáka
Kanaďané slaví čtvrtou branku proti Česku
Nathan MacKinnon snadno překonal Lukáše Dostála
Nick Suzuki zblízka překonal Lukáše Dostála
Nick Suzuki zblízka překonal Lukáše Dostála
Bo Horvat v samostatném úniku překonal Lukáše Dostála
19
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Druhý zápas o všechno na Hrách v Itálii je tu. Čeští hokejisté se opět střetávají s Kanadou, se kterou v úvodu turnaje padli 0:5. Tentokrát favorizovanému celku čelí ve čtvrtfinále po vydřené výhře nad Dány, které zdolali jen těsně 3:2. Podaří se družině kouče Radima Rulíka vyřadit nadupanou skvadru s Connorem McDavidem, Sidneym Crosbym či Nathanem MacKinnonem? Úvodní buly bude vhozeno v 16:40, zápas můžete sledovat ONLINE na iSportu. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
--

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů