Nasupený Rulík: Přijde, co ode mě ještě hráči neslyšeli! Musí se hrát pro Česko a fanoušky
PŘÍMO Z ITÁLIE | Byl to nejemotivnější rozhovor, který Radim Rulík poskytl během dvouleté štace u reprezentace. Bylo vidět, jak s ním výkon proti Dánům (3:2) v předkole play off hokejového turnaje na olympiádě zacloumal. „Jednoznačně hráčům pogratuluju k vítězství, ale pak přijde to, co ode mě ještě neslyšeli…“ měl jasno. „Je jedno úplně jedno, kdo gól dá. Ale hraje se pro Česko, pro fanoušky. A je třeba, aby si to všichni uvědomili,“ vykládal nakvašený trenér. Při interview si držel dekorum, snažil se věci pojmenovat tak, jak přesně cítí. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Máme vůbec gratulovat k vítězství po takovém utkání? Nebo co se vám honí hlavou?
„Když to řeknu narovinu, spokojení určitě nejsme. My všichni trenéři. Na druhé straně si vážíme, že jsme zápas zvládli, protože jsme si ho tak zkomplikovali. Šli jsme naproti tomu, že jsme měli zbytečná vyloučení, abychom to nakonec ztratili. Zaplaťpánbůh, že se to nevyplnilo a udrželi jsme to. Ale to se nám nelíbí, jednoznačně hráčům pogratuluju k vítězství, ale pak přijde to, co ode mě ještě neslyšeli…“
Oni už slyšeli během utkáni, že? Během druhé pauzy byl řev.
„Ano. A ještě uslyší.“
Byl to nejtvrdší projev, který jste měl?
„No… Cítil jsem to tak. Tohle taky umím. Nechtěl jsem, abychom dopustili to, že nastane překvapení, abychom prohráli. Pořád je poměr sil v náš prospěch, ale musí se to odmakat, hrát pro mužstvo! Je jedno úplně, kdo gól dá. Ale hraje se pro Česko, pro fanoušky. A je třeba, aby si to všichni uvědomili.“
Jak hráči reagovali na ostrá slova, na která nejsou zvyklí?
„To se musíte zeptat jich, ale myslím si, že jsme neměli potom špatný vstup do třetí části. Bylo to živější. Ale my jsme si zápas zkomplikovali vyloučeními, dali jsme Dánům přesilovky. Jednu proměnili a snížili na 2:3. Místo, abychom to zkušeným výkonem kontrolovali, a nic jsme jim nedali… Dali jsme jim přesilovky a bylo to zbytečné drama.“
Čeká vás nejtěžší moment u reprezentace? Co hráčům říct a jak je nachystat na Kanadu?
„Nevím, jestli nejtěžší, ale každý turnaj něco přináší. Tenhle prostě… Jak už jsem avizoval, že to není ono, tak to hráči teď uslyší v plné síle.“
Jsou zabrždění v hlavě? Mluvil o tom kapitán Roman Červenka.
„Je to zadřený motor.“
Čím to je?
„Někdy je to během zápasu strach o výsledek. A potom tam mohou být jiné aspekty, ale teď je nechci vytahovat. Ještě jsme v turnaji.“
Věříte v zázrak, že přijde teď nejlepší výkon na turnaji?
„Určitě. Kvůli ničemu jinému tady nejsme. Vždycky říkám, že jestli chceme být úspěšní, musíme zahrát nad naše možnosti. A od toho jsme strašně daleko. Zatím.“
Nebudete hrát víc hokejisty, kteří působí živě? Třeba Martin Nečas, David Kämpf?
„Kämpfík hrál hodně minut, hraje oslabení. Neči hraje přesilovku. Podle vývoje zápasu to stahujeme, dneska jsme to taky stáhli. Proti Švýcarům taky, tam potom prostor dostávají. Věřil jsem, že vyhrajeme. Jsem si vědomý, že zítra hrajeme znovu, se strašně silným soupeřem. Každá ušetřená síla v tuhle chvíli bude hrozně platná.“
Bude na Kanadu fit útočník Radek Faksa?
„Určitě nebude.“
Těšíte se vůbec na středu? Bude to velký zápas.
„Abych vám řekl pravdu… (povzdychne si se smíchem) Já nejsem těšící typ. Takže u toho zůstaneme.“
Pozitivních deset minut s Kanadou ve skupině jste stíhali, to je pozitivní?
„Je pro nás lepší, že jsme proti nim už hráli, nicméně Kanada je tak vyspělý tým, že je hrozně těžké proti ní hrát. Zatím vidíme výsledky. Uvidíme dál. Pro ně to nehraje žádnou roli, že už s námi hráli. Pro nás jo.“
Nemůže si Kanada říct, že vás po tomto výkonu smázne? A podcení vás?
„Nedokážu na to odpovědět. Ale nemyslím si to.“
Probudí Kanada důraz v českých hráčích? Že stačí vidět dresy a opřou se do toho?
„Musí. Jednoznačně. Bez toho není vůbec šance.“
Upřímně, z hlediště to působí trošku chcíple… Ani tolik fanoušků tentokrát nebylo. Prostě to není Praha.
„Je to tak. Já tomu říkám zadřený motor. Pozveme automechanika, aby to vyladil.“
Tím jste vy, ne?
„Pokusím se.“ (pousměje se a odchází)