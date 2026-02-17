Šimka mdlý výkon nepotěšil: Jako když jdeme hrát 30. kolo extraligy. Rulík zvedl hlas
Přehoupli se do čtvrtfinále, kde je čeká abnormálně obtížná zkouška v podobě Kanady. Po výhře nad Dánskem 3:2 ale nepanovala v českém táboře vyloženě pozitivní nálada. Výkon nebyl dobrý, soupeř do závěru sahal po smazání rozdílu. „Přišlo mi to od nás bez energie, mdlé. Musíme se probrat, když budeme hrát takhle ve středu, může to dopadnout ostudou," říkal otevřeně obránce Radim Šimek. Týmu podle něj pomohla ostrá promluva kouče Radima Rulíka.
Výkon nebyl ideální. Co se dělo v kabině během přestávek?
„Všichni si k tomu něco řekli. Pan Rulík po druhé třetině zvedl hlas, že to takto nejde, že nehrajeme individuální sport, ale reprezentujeme Česko, máme státní znak na prsou a podle toho bychom měli hrát.“
Cítili jste to tak, že to bylo individuální?
„Nechci říct individuální, ale bylo to mdlé už před zápasem, jako když nejdeme hrát play off olympijského turnaje, ale jdeme hrát 30. kolo extraligy. Tak mi to přišlo. Dobře, že zvýšil hlas, že jsme si to všichni uvědomili.“
Takže proslov pomohl?
„Když zvedl hlas, cítil to každý. Bylo to potřeba, vzali jsme si to k srdci a všichni jsme si uvědomili, proč tady jsme. Já byl jen na turnaji před Vánocemi, pak Rulík je takový tichý, ale tohle bylo fakt potřeba.“
Přitom za stavu 3:1 to vypadalo, že berete otěže utkání pevně do rukou. Co se tam stalo?
„Dobrou přesilovkou nám Nick Olesen dal hezký gól, hezky to udělal. Vzápětí měli brejk, kdy to mohlo být 3:3 a my se mohli klepat o výsledek. I tak jsme se klepali. Těžko říct, jestli je to v hlavě, ale je to o nějaké zodpovědnosti. Nesmíme si myslet, že to bude 3:1 a dáme zase další tři góly. Musíme se furt držet svého systému a jet si pořád to tvoje. Neblbnout, nedělat kraviny, hrát zodpovědně.“
Sáhli jste si v závěru na dno, když jste bránili vedení?
„Oni měli přesilovky, bylo důležité, že jsme nedostali gól. Pak ještě bylo šest na pět, těžký soupeř, mají kvalitní hráče z NHL. Nebylo to vůbec jednoduché, vzali nám hodně sil. Musíme se dobře vyspat a být stoprocentně připravení.“
Síly na důležité čtvrtfinále jste úplně nemohli pošetřit.
„Bylo by lepší, kdybychom vedli 5:1 a ve třetí třetině to dohrát, hodit tam Tíchu jako sedmého obránce. Místo abychom pošetřili síly, bylo to o jeden gól a bylo to strašně náročné utkání.“
Věříte, že to bude proti Kanadě jiné, když teď hra drhne?
„Jde to, ale každý musí udělat maximum ne pro sebe, ale pro tým. Víme, jak je Kanada silná. I když jsme v prvním zápase padali po držkách, bylo to náročné, a přesto nám dali 0:5. Tak ještě musíme hrát mnohem lépe než první zápas a uvidíme, co se stane.“
Jaký je recept na to, abyste to Kanadě ztížili?
„Možná vstřelit první gól. Kdybychom v prvním zápase dali první gól, taky by to vypadalo jinak. Musíme dát první gól, Dosty mít svůj den a každý odvádět svůj maximální výkon.“