Pastrňák chválí Nečase, chce sebevědomí a (opět) věří: Snad to nejlepší přijde
PŘÍMO Z ITÁLIE | Nastává velké repete. Trpkost po těžce vybojovaném předkole s Dány (3:2) musí pryč, na řadě je Kanada. Opět. „Musíme dát stranou respekt a dostat hru k nim,“ nabádá útočník David Pastrňák. Po vyčerpávajícím osmifinále se jen na chvíli zastavil u zámořských novinářů, poprosil pouze o dvě otázky s tím, že musí jít regenerovat. Znovu zopakoval, že dosud nehrál svůj nejlepší hokej. „Doufám, že jsem si to šetřil na středu,“ přál si. Od 16.40 hodin je na řadě střet se zámořským titánem. Pavouk hokejového play off na ZOH 2026 ZDE>>>
Někteří hráči po Dánech chodili mixzónou už jenom v pantoflích. Brusle jim nesl mluvčí Jonáš Štekr. Chtěli si ulevit nohám, čas na regeneraci moc není. Zatímco Kanaďané si lehce zatrénovali, den předtím měli volno úplně, David Pastrňák a spol. měli náročnou šichtu.
„Je to možná jejich nejlepší tým v historii. Hlavně síla v útoku je neuvěřitelná. Musíme být silnější na puku, hrát víc v útoku a mít sebevědomí. Nemáme co ztratit,“ vykládal Pastrňák, který na turnaji posbíral čtyři body ve čtyřech utkáních (1+3), ale sám cítí, že to není úplně ono.
Proti Dánům bylo vidět, že mu jde k duhu staronový útok. Stejně jako na posledním šampionátu hrál s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem.
Ale i tak sám dobře ví, že jeho možnosti jsou výš. „Nehrál jsem svůj nejlepší hokej. Doufám, že jsem si to šetřil na středu,“ přeje si. Podobně mluvil už den předtím, po tréninku. Teď to zopakoval a i čeští fanoušci doufají, že exploze umu přijde v pravý čas. Při repete s Kanadou.
Národní tým se po prohře se Švýcary v nastavení dostal do křeče. Vybral si těžší cestu. Ale třeba se nakonec ukáže, že výzva jménem Kanada hráčům dodá extra elán. A trápení bude zapomenuto. Právě k tomu se hráči upínají. Že teď, konečně, přijde jejich top výkon.
„Přesně tak. Máme tady zkušenost. Mít šanci nastoupit proti takovému týmu a snažit se ho vyřadit... Všichni se na to připravujeme a těšíme. Chceme pro náš národ předvést ten nejlepší výkon,“ burcuje obránce Radko Gudas.
Někde vzadu v hlavě věří v sílu formulky, která se občas používá. Že na jednom turnaji nemůžete s jedním týmem prohrát dvakrát.
„Říká se to, přesně tak. Kdyby se někdo nenamotivoval na takový zápas, nemá podle mě v profesionálním hokeji co dělat. Co jiného by nás mělo nabudit, než tohle?“ ptá se řečnicky ostrý chlapík v defenzivě.
Národní tým bude pochopitelně spoléhat i na ofenzivní um Martina Nečase. I Pastrňák ho chválí. „Jeho bruslení a schopnost uniknout ze stísněného prostoru je úžasná. Je to neuvěřitelný bruslař a rok od roku se stává větší hvězdou,“ říká hvězda Bruins o útočníkovi Colorada.
„Je radost ho sledovat. Jsem za něj šťastný a jsem rád, že mu můžu pomoct. On ví, že jsem tady pro něj,“ dodává na adresu rozjetého spoluhráče.
Právě spojení Pastrňák – Nečas by měl být faktor, který výrazně pomůže v souboji s téměř neporazitelnou Kanadou.
Ale i uznávaný zámořský novinář Pierre Lebrun v rozhovoru pro Sport mluvil o tom, že ve čtvrtfinále přijde jedno obří překvapení. A že je zámořská velmoc možná nejlíp v historii olympijských turnajů za účasti hráčů NHL vyzbrojená v ofenzivě, ale může být zranitelná v brance.
Tak proč by se o překvapení nemohli postarat Pastrňák a spol.?