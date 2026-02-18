Hokej ONLINE: Finsko - Švýcarsko 0:2. Rýsuje se překvapení? Niederreiter zvyšuje
Na hokejovém turnaji na Hrách v Itálii zbývá odehrát dva čtvrtfinálové souboje. Kromě zápolení Česka s favorizovanou Kanadou se Slováci radují z postupu do semifinále nad Německem 6:2. V 18:10 se rozehraje klání mezi Finskem a Švýcarskem a ve 21:10 si o postup do duelů o medaile zahrají USA se Švédskem. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Slovensko postoupilo přes Německo
Slováci už v polovině zápasu vedli 4:0. Tři body za dvě branky a asistenci si připsal Pavol Regenda. Němci, kteří v roce 2018 v Pchjongčchangu dosáhli na historické stříbro, ztroskotali na olympiádě na slovenském týmu stejně jako minule v Pekingu. Tam prohráli už v předkole play off 0:4.
Německo v úterý v předkole play off porazilo Francii 5:1, Slováci jako vítěz skupiny B postoupili do čtvrtfinále přímo. V úvodu utkání šance chyběly a až v 8. minutě se dostal do dobré střelecké pozice po spolupráci se Stützlem Seider, ale slovenský gólman Hlavaj jeho střelu z pozice mezi kruhy kryl.
Při Wissmannově vyloučení se stihl Grubauer přesunout proti střele Slafkovského, jemuž na pravý kruh nabil Hudáček. Při Cingelově trestu se po Draisaitlově přihrávce snažil trefit odkrytou branku Peterka, ale blokující Čerešnák hokejkou puk stihl vychýlit.
Slováci první třetinu ovládli na střely 17:5 a dočkali se vedení v čase 18:06. Černákovu střelu od modré čáry tečoval před Grubauerem Regenda. Útočník San Jose, který v této sezoně v NHL dal osm branek v 16 utkáních, se dočkal první branky na turnaji.
Ve 24. minutě přišli Slováci na chvíli o Slafkovského, který po souboji se Seiderem upadl hlavou na mantinel a ledoval si na střídačce krk. Mohl se ale radovat ze dvou gólů. V čase 24:01 zvýšil Kelemen, který obral o puk Kälbleho, dostal se před Grubauera a překonal jej bekhendovým zakončením.
Vzápětí si poradil Hlavaj s dorážkou Michaelise a z protiútoku se radoval Országhův výběr, který dal dva góly během 33 sekund. Okuliar si narazil puk ve střední pásmu s Hudáčkem a v úniku překonal německého gólmana forhendovým blafákem. Stejně jako Kelemen oslavil první trefu pod pěti kruhy v kariéře.
Kouč Kreis si vzal oddechový čas. Slováci se ubránili v oslabení po faulu gólmana Hlavaje, jehož po přesilovce nepřekonal ani Moritz Müller. V polovině utkání už to bylo 4:0. Dvorský se trefil z levého kruhu do bližšího horního rohu branky. V 35. minutě se Němci dočkali snížení a po Draisaitlově pasu se z pozice mezi kruhy posadil Lukas Reichel. Před druhou pauzou opět Draisaitl uvolnil bekhendem od levého mantinelu Reichela, který ale ztroskotal na Hlavajovi.
Po 58 sekundách závěrečné dějství Slováci unikli opět na čtyřbrankový rozdíl. Puk se po Kochově střele odrazil mezi kruhy k Regendovi, který jej pohotově poslal k levé tyči. Hlavaje potom nepřekonal z pravého kruhu Reichel. Ve 49. minutě trefil Seider při hře čtyř proti čtyřem levou tyč a v čase 49:09 při přesilovce už snížil Tiffels.
V 51. minutě byl blízko hattricku Regenda, ale Grubauer zasáhl. Na druhé straně neuspěl z dorážky Peterka. V čase 56:33 zpečetil výsledek při power play do prázdné branky kapitán Tatar.