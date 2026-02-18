Po čtyřech letech zase o medaile! Slováci jsou v semifinále. Kapitán: Jsme hladoví
PŘÍMO Z ITÁLIE | Před čtyřmi roky přivezli z Pekingu historický bronz, v Miláně můžou Slováci poslední umístění zopakovat, nebo ještě vylepšit! Ve čtvrtfinále poctivou a nepříjemnou hrou zastínili Německo s hvězdným Leonem Draisaitlem a výhrou 6:2 si zajistili účast v medailových bojích. O vítězství Slovenska rozhodla druhá třetina, v níž výběr Vladimíra Országha nastřílel tři góly. Pod vítěznou branku se podepsal útočník Oliver Okuliar. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Prakticky od začátku zápasu jste v jeho tváři viděli frustraci. Leon Draisaitl, jeden z nejlepších hokejistů současnosti, byl od prvního vhazování pod neustálým dozorem slovenských hráčů a jejich poctivá a tvrdá hra do těla mu nechutnala. Po soubojích se vztekal na rozhodčí, na lavičce v jednu chvíli naštvaně kopl do otevřených dvířek. A když někdo ze spoluhráčů nezahrál podle jeho představ, hodil po něm pohled, před kterým by se krčili i největší drsňáci.
Elitní hvězdy z NHL, jimiž se mohli Němci pyšnit, zastínil slovenský týmový přístup. Bronzový celek z poslední olympiády hrál poctivě, soupeře prakticky nepouštěl do příležitostí a statistiky po úvodní třetině hovořily jasně. Střely na branku 17:5 ve prospěch našich východních sousedů a skóre 1:0 po přesné teči Pavola Regendy.
„Máme v týmu pár vlčáků. Víme, co máme dělat. Jsem rád, že si každý plní úlohu, jakou má. Možná nemáme tolik skills, ale když hrajeme natěsno, puky se nám dobře odrazí. Není to pořád jenom o skills nebo zručnosti, ale je to i o srdci a bojovnosti,“ věděl útočník Oliver Okuliar.
Německá hra proti dotěrnému soupeři se rozsypala ve druhé části. Ve 25. minutě perfektně napadal Miloš Kelemen a bekhendem zvýšil, o dalších 33 sekund později zakončil únik Oliver Okuliar. Kamera zachytila prázdný pohled Leona Draisaitla na střídačce a německý kouč odpověděl na výpadek oddechovým časem.
„Kelo tam dal důležitý gól, potom se rytmus změnil, měli jsme tlak a do ničeho jsme je nepouštěli. Byla to klíčová pasáž zápasu,“ přikyvoval Okuliar.
Lehce prořídlé tribuny milánské Santa Giulia Arény viděli zanedlouho další důkaz slovenské pohody. Dalibor Dvorský vzal přečíslení na sebe a nechytatelně přidal za záda Philippa Grubauera čtvrtý kousek. „My sme tu doma,“ linulo se z hloučků slovenských fandů v ochozech, po chvíli halu rozbořil mohutnější pokřik „Heja, heja, heja Slovensko.“
Fanoušci dobře cítili, že šance na postup do medailových bojů je extrémně blízko. Němci v tu chvíli působili vyčpělým dojmem, přesto vykouzlil Draisaitl gólovou přihrávku na Lukase Reichela a vykřesal jiskřičku naděje. Tu však po přestávce rychle uhasil druhým zásahem Regenda a Němci už jen snížili v přesilové hře. V závěru pečetil vítězství do prázdné branky Tomáš Tatar.
„Musíme si samozřejmě užít tyhle momenty, hokej hrajeme pro lidi a doufám, že si to užívají i oni. Šedesát minut tvrdé práce, byla to paráda. Zvládli jsme, co jsme museli. Můžeme si na chvíli oddechnout, opět se připravit na dalšího soupeře. S respektem. Připravit se a pokračovat v naší hře, kterou předvádíme celý turnaj. Jsme na ni hrdí,“ vykládal po vítězství Tatar.
Slovensko podruhé v řadě postoupilo na olympijských hrách do semifinále a bude moct navázat na bronz z Pekingu. Semifinále je na programu v pátek, medailové boje o víkendu. „Je úspěch už to, kde jsme, ale chceme, jsme hladoví, chceme jít dál, chceme bojovat, chceme si hlavně dát šanci na to, abychom předvedli super hokej,“ velel kapitán týmu. „Potvrdili jsme, že když hrajeme se srdcem a dodržujeme věci, které si řekneme, opravdu můžeme porazit kohokoliv,“ dodal.
Za pravdu mu dal i důležitý defenzivní zadák Erik Černák. Podle svých slov byl přesvědčený o tom, že mužstvo čtvrtfinálovou výzvu zvládne. „Všichni byli naladění, že jsme šli vyhrát. Strop tohoto týmu uvidíme v nejbližších dvou zápasech. Taková šance už možná nenastane. Musíme to přijmout, jak to je, a připravit se na dalšího soupeře,“ prohlásil.