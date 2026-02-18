Slováci v semifinále jako překvapení? Nemyslím si, řekl Pospíšil. V tým pořád věřil
PŘÍMO Z ITÁLIE | Proti Švédsku chyběl ve slovenské sestavě, v osmifinále byl zpátky na svém místě. Martin Pospíšil se postavil na centra extrémně nepříjemné lajny s Pavolem Regendou a Milošem Kelemenem, která znechutila Němcům boj o postup do semifinále. Důraz a napadání podpořila druhá formace třemi góly a výrazně pomohla k postupu do medailových bojů. „Taková šance nepřichází každý rok. Ale pořád jsem věřil v tuhle partu,“ vykládal útočník Calgary v pozápasovém rozhovoru. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Co pro vás znamená semifinále olympijských her?
„Znamená to hodně, už jsem říkal klukům před zápasem, že taková šance nepřichází každý rok. Ani v podstatě každé čtyři, i když doufám, že takhle to bude pokračovat. Je to velká šance, jsem rád, že jsme vyhráli tenhle zápas. Teď se může stát cokoliv, dáme do toho maximum.“
Je překvapivé, že jste došli až do semifinále?
„Je? Já si to nemyslím. Pořád jsem věřil v tuhle partu. Je v ní tolik talentu a zároveň tvrdě pracujících kluků. Vždy do toho dáváme sto procent, těšíme se na další zápas.“
Brali jste to tak, že proti Němcům musíte přečkat začátek a pak bude hrát ve váš prospěch, že jste měli víc volna?
„Určitě. Tempo, které jsme potom nastavili, je těžké udržet šedesát minut. Hráli jsme celý zápas tvrdě. Pak víme, že když hrajeme fyzicky, hraje se proti nám velmi těžce. Pak už byli trošku frustrovaní a nás to dotlačilo ještě k lepšímu výkonu.“
Je důležité, že se prosadili i další lajny a není to jen o formaci Juraje Slafkovského?
„Přesně tak. Potřebujete všechny čtyři pětky. Víme, že speciálně na Ďura si teď každý bude dávat pozor, a jsme rádi, že jsme i my ukázali, že umíme dát gól. Naším prvním úkolem je hrát defenzivně a tvrdě proti top hráčům. Ale jsem velmi rád, že jsme pomohli i góly.“
Vaši parťáci Pavol Regenda a Miloš Kelemen si góly zasloužili, že?
„Ano, je to tak. Říkal jsem jim i já, že je otázka času, kdy to přijde, kdy se k nim odrazí puk. Kluci hráli skvěle, jsem rád, že jim to padlo.“
Juraj Slafkovský si kličkou povodil i hvězdu Leona Draisaitla. Co jste tomu říkal?
„To jsem i vykřikl. Bylo to parádní, ukazuje to přesně to sebevědomí, dovolit si ve středním pásmu takovou kličku proti takovému hráči. Jsem rád, že Ďuro pokračuje ve výborných výkonech. Budeme ho potřebovat i v dalších zápasech.“
Zatrnulo vám hodně, když zůstal ležet u mantinelu po nepříjemném souboji?
„Neviděl jsem to, ale kluci říkali, že to nebylo úplně čisté. Jsem rád, že je Ďuri oukej a může pokračovat.“
Co říká váš postup mezi čtyřku nejlepších o slovenském hokeji?
„Jsem rád, že se slovenští kluci mohou ukázat a děláme si lepší jméno. Ať už pro příští generaci nebo pro kluky, kteří jsou pořád mladí a věřím, že se probojují do NHL.“
O NHL nedávno bojovali i Kelemen a Oliver Okuliar. Ukazují, že by na nejlepší soutěž měli?
„Určitě. Je škoda, že nemáme takové jméno v NHL, jako jsme měli kdysi, ale všichni tihle kluci by si zasloužili minimálně šanci v NHL. Očko hraje skvělé zápasy, co dostal šanci. Jsem rád, že ji využívá. S Dalom a Hudym odvádí parádní práci.“