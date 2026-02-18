Sedlák trápil Kanadu, nakonec smutnil: Kdybychom takhle hráli dřív, bylo to jiné...
PŘÍMO Z ITÁLIE | Odehrál jeden z největších zápasů svého života. Lukáš Sedlák proti našlapané Kanadě vedl elitní český útok, výborným výkonem se vyrovnal největším hvězdám NHL a gólem pomohl ke čtvrtfinálovému dramatu. Přesto musel se spoluhráči kousat porážku v prodloužení a konec na olympiádě. „Chybělo pár minut, abychom to dotáhli. Ale asi je to jenom obrázek turnaje,“ litoval pardubický centr po krutém pádu 3:4. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Jak moc bolí prohrát s takovým týmem po takovém průběhu?
„Je to těžké. Pro spoustu z nás nejspíš poslední olympiáda. Nikdy nevíte, jak to bude. Škoda takových zápasů, které se vyvíjejí nadějně. O to horší je možná prohrát. Chybělo pár minut, abychom to dotáhli. Ale to je asi jenom obrázek turnaje. Možná kdybychom takhle hráli dřív, bylo to jiné.“
Jsou pocity po těsné porážce horší než po jasném průběhu?
„Kdyby to bylo po první třetině 0:5, teď tady jdu a je jednodušší to vstřebat. Prostě bychom řekli, že jsme na to neměli, nebo něco. Ale vždycky takové zápasy, kdy vedete pár minut do konce o gól, je těžké prohrát.“
Věřili jste po gólu Ondřeje Paláta na 3:2, že už to dotáhnete?
„Jo, já jsem věřil, že už to urveme. Že už tam budeme nějak padat do všech střel, nějak to ukopeme. Jak se zápas vyvíjel, viděl jsem, že to v nás je, že hrajeme jeden pro druhého. Věřil jsem, že to už odbráníme.“
Proč to tam doteď tolik nebylo?
„Těžko říct. Shoda všech okolností, něco jsme si k tomu řekli po minulém zápase. Samozřejmě dneska už nebylo kam uhnout. Věděli jsme, že je to poslední šance. Asi shoda všech věcí. Hlavně, že jsme si k tomu něco řekli v šatně.“
Věřili jste, že jste schopní takového výkonu? Rozhodně to nebylo o štěstí.
„Možná kdybychom měli víc štěstí, vypadá to jinak. Ne, hráli jsme dobře. Všichni jsme si věřili, že je dokážeme potrápit. Když jsem odcházel z minulého zápasu s Kanadou, věděl jsem, že jsme jim většinu gólů darovali my po našich chybách a vyloučeních. Věděl jsem, že když se vyvarujeme chyb, máme šanci uspět. Ukázalo se to. Podle mě jsme věřili, že to takhle může být.“
Kanaďané byli nervózní, ale...
Napravili jste dojem z turnaje?
„Nechtěli jsme nikoho zklamat, všichni lidi se na nás dívají. Je to olympiáda. Taky šlo o naši čest. Nevím, jestli to napraví celý turnaj. Ale aspoň my z toho můžeme mít… Ne dobrý pocit, ale lepší pocit, že jsme udělali všechno, co jsme mohli.“
Doufali jste, že to ve třetí třetině zvládnete, když jste přečkali kanadský tlak v závěru druhé?
„Ani jsme to neměli tak, že bychom odpadávali fyzicky. Ale ve druhé třetině je vždycky dlouhá střídačka, je hrozně důležité chytit momentum, párkrát si vystřídat. Oni nám tam párkrát prostřídali, takže tam byla pasáž, kdy nás mleli. Zároveň si myslím, že jsme byli dobří v obranné zóně, tolik jsme jim toho nedovolili, i když měli převahu. Ale to je druhá třetina, ta je někdy klíčová.“
Bylo cítit, že byli Kanaďané nervózní, že nemají zápas ve svých rukách?
„Já si myslím, že určitě. Když vidíte, jak jsme hráli první třetinu, moc šancí si nevytvořili. Nechtěl bych kecat, tak to bylo z mého pohledu, že jsme možná měli maličko víc ze hry nebo to bylo vyrovnané. Nějaké góly jsme dali, a čím déle favorita trápíte, tím je nervóznější. Jo, byli nervózní, bylo to vidět. Ale kvalita byla velká.“
S Romanem Červenkou jste odehráli výborný zápas. Co pro vás znamená, že jste se vyrovnali hvězdám NHL?
„Jo, jak kdy. Taky byla střídání, kdy nás tam vařili. Sice hrajeme v extralize, ale… Někdy jsme podali dobrý výkon, někdy jsou jejich kvality vyšší. To asi všichni víme. Nad tím nemá cenu spekulovat. Jeden z pár zápasů je můžete porazit tím, že fakt bojujete a dáte góly ze svých šancí. Bylo to blízko.“