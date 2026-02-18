Kanadská média o bitvě s Českem: Nejtěžší chvíle na ZOH! Ve vzduchu bylo Nagano
Kanadský tým přežil podle kanadských médií ve čtvrtfinále proti českým hokejistům své dosud nejtěžší chvíle na olympijském turnaji v Miláně. Dnešní zápas, který největší favorité na zlato vyhráli 4:3 v prodloužení, označily kanadské weby za „nervák“ či „thriller“. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
„Nepřišli jste o všechny vlasy? Vždycky, když spolu hrají kanadští a čeští hokejisté, tak to znamená pořádné drama. A také často porážku Kanady, ale ne tentokrát. Kanada musela dvakrát stahovat, ale zvládla Čechy ve čtvrtfinále olympijského turnaje porazit 4:3,“ napsal web listu Toronto Sun.
Server Sportsnet v článku nazvaném „Kanada přežila obavy“ připomněl, že „Javorové listy“ v dnešním zápase prohrávaly poprvé od Vancouveru 2010 na olympijských hrách, na nichž byli hráči z NHL. „A začaly se vkrádat vzpomínky na Nagano 1998. Naposledy, když se tyto země utkaly ve vyřazovacím zápase na olympiádě s nejlepšími hráči, Češi vyhráli v semifinále 2:1 po nájezdech. Kanada v nich nevyužila Waynea Gretzkého,“ připomněl web první olympijský turnaj s hráči NHL v historii.
Zatímco Kanada prošla základní skupinou v Miláně bez ztráty bodu, Češi museli po dvou prohrách do předkola a byli tak v utkání velkými outsidery, na což upozornila i agentura Reuters: „Český tým se proti impozantní sestavě kanadských superhvězd dokázal probít daleko nad hranici své váhové kategorie, ale v závěrečné fázi souboje mu došla palebná síla.“
Také oficiální web NHL napsal, že „Kanada přežila své nejtěžší chvíle na olympijském turnaji“. „Kanado, vydechni si,“ uvedl oficiální účet soutěže na sociální síti X. Zápas rozhodl až v prodloužení Mitch Marner gólem, který Sportsnet označil za „neskutečný“.
Stejně jako vítězství si kanadské weby všímají toho, že ze zápasu kvůli zranění odstoupil kapitán Sidney Crosby. „Kanada přišla v druhé třetině o Sidneyho Crosbyho pravděpodobně kvůli zranění v dolní části těla, poté co byl terčem několika nárazů na hrazení,“ napsal server televize TSN.