Rulík: Rozhodčí mě straší! Co si k nám dovolí, je neakceptovatelné. Tohle není fér turnaj
PŘÍMO Z ITÁLIE | Po předešlé vydřené výhře nad Dány z něj stříkala nespokojenost. Teď, po těsné porážce se zámořskou velmocí ve čtvrtfinále olympijského turnaje, byl s výkonem spokojený. Kouč hokejové reprezentace Radim Rulík ocenil heroické nasazení. „První zápas s Kanadou a teď, to bylo nebe a dudy,“ reagoval trenér, který byl velmi nespokojený s výkonem rozhodčích. Na celém turnaji. „Jsou tady nejlepší hráči, ale sudí určitě ne,“ zlobil se trenér pár minut po vyřazení. A láteřil, že to není fér a je mu to líto za hráče. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Po vítězném osmifinále kritizoval, mluvil o tom, že v kabině chystá fén… A muselo to zabrat, Češi prošli přes noc až zázračnou proměnou. „Výkon gradoval, nakonec jsme byli blízko senzaci,“ vykládal trenér, kterému po květnovém šampionátu končí smlouva.
To byl výkon, který jste si představovali, ne?
„Jen ta tečka nebyla ideální. Bohužel. Šli jsme tomu strašně naproti. Co jsme si řekli, a to že tam necháme úplně všechno, jsme opravdu splnili.“
Tým asi správně reagoval na váš včerejší důrazný proslov.
„Byl to skvělý výkon, ale možná by byl stejný, kdyby nic neproběhlo. Nevím, nedokážu tohle posoudit.“
Nasazení každopádně bylo mnohem vyšší...
„Nechali jsme tam všechno. Klukům nemůžu nic vytknout. Snad jen vyloučení ve druhé třetině, kdy soupeř vyrovnal na 2:2. To bylo absolutně zbytečné. Měli jsme se udržet v klidu, ale stane se, jsou tam emoce. Tohle jsme mohli zvládnout lépe. Ale jinak kluci blokovali střely, dobře se vraceli, měli jsme protiútoky i šance.“
I v prodloužení.
„Mohli jsme rozhodnout. Kdyby náš hráč trefil víko, jako pak Kanaďan, bylo by hotovo. Bohužel se to nepřiklonilo k nám. Ale byl to skvělý zápas, ještě pár minut před koncem nadějně rozehraný pro nás. V tečování ale jsou jedni z nejlepších, jednou jim to vyšlo. Stane se.“
Obránce Radim Šimek říkal, že ho ta zmařená šance bude trápit ještě dlouho… Podpoříte ho nějak?
„Určitě jo, to je jasný. Já ho musím podpořit, je super, že jsme se do tý šance dostali. Kluci měli výbornou akci. Určitě to chtěl trefit, já myslel, že to zkoušel mezi nohy. Bylo to momentální rozhodnutí, já mu to určitě vyčítat nebudu. Podpořím ho, sehrál dobrý turnaj.“
Napravil výkon proti Kanadě dojem z celého turnaje?
„Nejlepší utkání jsme chtěli sehrát ve čtvrtfinále, to se povedlo. Kdybychom zvládli Švýcary, tak jsme možná mohli jít na Finy, ale oni jsou taky těžcí. Člověk už si nevybere, to je samý hráč NHL. Byl to zážitek, skvělý výkon mužstva.“
Jsme vylučovaní za všechno
Straší vás to Švýcarsko, že jste to nezvládli?
„Ne, mě straší rozhodčí. Co si k nám dovolují, to je pro mě neakceptovatelné. Po každém zápase posíláme dva tři zákroky, kde máme jednoznačně potvrzené, že měl být soupeř vyloučený. I třeba v zápase s Dánskem, kde byl krosček na Pastu (Davida Pastrňáka). Dneska podobná situace a Kempný šel na dvě minuty. Nerozumím tomu, nechápu to. Mám z toho pocit, že se Kanady každý bojí, aby náhodou něco nepískli. Tlačili jsme proti šesti, ať se na mě nikdo nezlobí. Nechci se vymlouvat, ale videa mi dávají za pravdu. Můžeme to klidně zveřejnit, nemám s tím problém – v každém zápase dva tři zákroky.“
Co konkrétně?
„S Dánskem máme víc vyloučených než soupeř, přitom on ty fauly dělá taky. Tohle pro mě není fér turnaj. Úplně se nepovedlo složení sudích z NHL a Evropy, protože to každý píská jiným metrem. Dívám se na NHL, každý den dopoledne na dva zápasy, tak když někdo jede nájezd jako Neči a sáhnete na něj hokejkou, okamžitě se jede trestné střílení nebo dávají dvě minuty. Tam se to píská, tady najednou ne. Je mi to strašně líto, protože si to kluci nezasloužili. K takovému výkonu by si zasloužili i špičkový výkon rozhodčí.“
Jaká s nimi byla komunikace?
„Chodí za námi jejich supervizor. My mu vždycky pošleme zákroky, které jsou nepotrestané a byly to za nás fauly. On nám napíše: Ano, máte pravdu. Ale pak to tak zůstane, žádný posun. Ať se na mě nikdo nezlobí… Je to strašná škoda. Oni asi měli strach, aby Pastrňák nebo Nečas nedali v přesilovce další gól.“
Myslíte ostrý zákrok Doughtyho na Pastrňáka u mantinelu?
„Ano, na to narážím. Když byl potrestaný Gudy… (kroutí hlavou) Včera dostane pěstí do obličeje, nohama atakuje gólmana a je vyloučený.“
Nemyslíte si, že je to i kvůli tomu, aby Kanada a Amerika byly ve finále? A aby NHL i dál pouštěla hráče na olympiádu?
„To nechci hodnotit. My jsme tady za Česko, chceme, aby se pískalo fér. Nelíbí se nám to. Ale mluvím o všech zápasech, vůbec to nechápu. Jsme vylučovaní za všechno a soupeři se to odpouští. Byla tam situace, kdy jsme hráli se Švýcarskem, Nečas si najížděl do středu hřiště, Švýcar ho vzal hokejkou pod krk a otočil na záda. To je faul možná i na pět minut, vždyť mu holí atakuje krk, hlavu. Nerozumím tomu. Jen mě to strašně mrzí za kluky.“
Jaké je jinak vaše celkové hodnocení turnaje?
„Chtěli jsme Švýcarsko porazit, abychom neměli Kanadu nebo Ameriku ve čtvrtfinále, což se nám nepodařilo. Byl to vyrovnaný zápas, který jsme prohráli v prodloužení. Takhle to s nimi máme vždycky. Ale výkon se zlepšoval. Kanada a první zápas a teď? To je nebe a dudy. Jednoznačně jsme se z toho poučili, daleko líp jsme do toho vstoupili. Musím dát kredit hráčům, vydali ze sebe to, co jsme po nich chtěli. Pro lidi, pro fanoušky. Vydali, co v nich bylo.“
Co říkáte na kapitána Romana Červenku, jak proti Kanadě odehrál skvělý zápas?
„Výborně se připravil. Má svůj věk, udělal pro to naprosto všechno. A nezaslouží si fanouškovské komentáře. Vždycky se má hodnotit po turnaji, ne během něj. Je vzorem profíka a v jeho letech to takhle zvládat, smekám. Dávám mu obrovský kredit.“
Po utkání s Dány jste zmínil další aspekty, které souvisí se zadřeným motorem, ale neprozradil jste je. Co jste myslel? To byli právě rozhodčí?
„To ne, to vůbec ne. Rozhodčí s tím nesouvisí. To bylo v týmu. Týmově to nebylo tak, jak bychom si představovali. Ale je to zkušené mužstvo, které ví, jak se připravit. S Dány to trochu drhnulo, ale věřil jsem. Ani jsem nepřetěžoval Pastu s Nečim, protože jsem doufal, že utkání zvládneme. Trošku jsem to risknul, že na Kanadu budou mít víc sil. A taky měli. Výkon měl gradovat a taky gradoval. Byli jsme k senzaci blízko.“
Jak se vám podařilo ten výkon odšpuntovat?
„Měli jsme podobný zápas s dvacítkou v Halifaxu, taky jsme prohráli v prodloužení. Bylo to podobný. Já nevím, čím… Spíš je to otázka na kluky. My vždycky děláme všechno proto, aby to bylo dobrý.“
Útočník Tomáš Hertl říkal, že po vašem ostrém proslovu mluvili i sami hráči. Takže i tohle jim pomohlo, ne? Zapálilo se to v nich.
„Asi jo.“
Jak celkově hodnotíte Pastrňákův výkon na turnaji?
„Dneska výborný výkon. Je to profík. Ví, o co se jedná, dovede se na to připravit. I když hned první střídání nebylo úplně ono, byla situace, kdy byl u gólu. Ale během zápasu to mužstvu jednoznačně vrátil.“
Byl nějaký rozdíl mezi tlakem, který jste prožíval při šampionátu, a teď na olympiádě, kde jste trénoval poprvé?
„O tlaku bych vůbec nemluvil, protože to nečtu, jsem úplně mimo. Jsem s trenéry ve své bublině. A s hráči. Takže tohle nevnímám. Na jednu stranu je to skvělý turnaj, že jsou tady ti nejlepší, ale určitě ne ti nejlepší rozhodčí. Ale je to pro všechny zážitek. Když se hraje srdcem, obětavě a nechá se tam všechno, pak sport má smysl. Já si myslím, že je to moje poslední olympiáda a... Jdeme dál.“