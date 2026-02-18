Finové odvrátili krach a zachránili trenéra Pennanena. Švýcaři koušou těžký knockout
Čtyřiapadesát minut směřovali k potupnému a nečekanému krachu. Finští hokejisté působili ve čtvrtfinálovém utkání se Švýcarskem bezradně a matně, chyběla jim jiskra i větší zápal. Po gólu Sebastiana Aha se ale všechno otočilo, hráči Suomi nakonec mezi čtyřku nejlepších na olympijském turnaji s úlevou pronikli. Stejně jako před čtyřmi lety v Pekingu, tehdy bez hráčů z NHL, vystavili stopku bojovné partě trenéra Patricka Fischera. „Ukázali jsme charakter,“ těšilo Sebastiana Aha. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Navzdory nečekané porážce z úvodu turnaje jim všechno hrálo do karet. Porazili Švédy, poté si smlsli na domácí Itálii. Díky šesti získaným bodům v základní skupině si finští hokejisté zajistili přímý postup do čtvrtfinále, v němž se pořádně klepali.
Chybělo jen dvaasedmdesát sekund, aby se na severu Evropy znovu řešila budoucnost kouče Anttiho Pennanena, který se ocitl pod palbou kritiky už po krachu se Slovenskem. „Ve vzduchu visely znepokojivé signály. Hvězdy Lions a trenérský tým Anttiho Pennanena se zdají být na rozcestí,“ informoval web Ilta Sanomat minulý čtvrtek.
Před odletem do Milána se finští reprezentanti měli údajně sejít v New Yorku, kde podle dostupných informací probírali jejich rozdílný pohled s trenéry na to, jakou taktiku na vrcholném turnaji zvolit. Nepohoda zmizela až po výhrách nad Švédskem a Itálií.
Jenže ve čtvrtfinále se Švýcarskem měli přece jen blízko ke krachu. Dlouho působili dojmem, že hrají se zataženou ruční brzdou. Nic se jim nedařilo. Až v čase 53:54 a za stavu 0:2 pro Švýcary je vysvobodil Sebastian Aho, po jehož gólu ožili. Po sérii neproměněných šancí zajistil vyrovnání Miro Heiskanen díky příhodnému odrazu od Siegenthalerovy brusle. „Pořád jsme věřili. Tvrdě jsme tlačili a měli velký cíl to srovnat. A taky víru, že se do utkání ještě dostaneme,“ hlásil Aho.
Bojovní a pokaždé urputní Švýcaři vstřebávali šok. Naprostou většinu utkání měli plně pod kontrolou, jenže ke konci ztratili půdu pod nohama. Prodloužení se sice mohlo překlopit i k nim, rozhodl ale nakonec favorit. Hrdinou Finů se stal až Artturi Lehkonen. „Lunkka (Anton Lundell) skvěle přihrál a já se dokázal dostat středem dopředu. Naštěstí jsem to ukončil,“ oddechl si střelec.
„Jsem na hráče hrdý a hlavně za ně rád. Je to špičkový tým, který je silně odhodlaný. Zasloužil si vítězství. Celou dobu jsem se cítil sebejistě, obzvlášť po zápase se Švédskem. Máme skvělé hráče, kteří nás táhnou. Věřili jsme až do konce, a proto se odměna dostavila,“ líčil Pennanen.
Experti však byli daleko kritičtější. „Problémem je, že se tyto momenty se v naší hře objevují jen čas od času. Teď jsme byli zachráněni. Pokud ale chceme hrát o medaili, nemůžeme mít ve hře jen dobré momenty. V těchto zápasech musíme hrát opravdu dobře alespoň 40 až 45 minut,“ měl jasno bývalý hokejista Topi Nättinen.