Prospal o gólu v šesti: Myslel jsem, že to je umělá inteligence. Co vyčítá Pastrňákovi?
Češi dostali Kanadu na hranu, všechna čest. Za čtvrtfinálový výkon snesli nejvyšší hodnotící známky. „Nikdo nečekal, že budeme hrát tak houževnatě a ještě čtyři minuty před koncem povedeme o gól. Zklamání národa musí být obrovské,“ hodnotil v podcastu Zimák zasloužilý reprezentant a aktuálně asistent trenéra Rochester Americans v AHL Václav Prospal. Jenže proč národní tým nezabral dřív? A čím se vůbec dokázal po utrápeném osmifinále s Dány zvednout? Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Výběru Radima Rulíka právem tleská celé Česko. Hráči se navzdory předchozí nepohodě vybičovali k životnímu představení proti obávaným světovým esům ze země javorových listů. Prezentovali se důrazně, obětavě, sahali po senzaci. A třebaže postup jim o vlásek unikl v prodloužení, zanechali dojem.
Dobrý pocit z povedeného zápasu by ovšem neměl totálně překrýt předchozí nezdary, které určily výběru ze srdce Evropy nejtěžší možnou cestu za medailovými sny. „Hledám slova, jak turnaj vlastně zhodnotit,“ přiznal se stálý expert Zimáku a bývalý úspěšný hokejista Zbyněk Irgl.
„Zápas s Kanadou skvělý, ale škoda, že jsme tak nehráli od začátku ZOH. Viděli jste nasazení Slováků, kteří vydřeli každý zápas, makali a bojovali. Škoda, protože český mančaft nebyl špatnej. Proč se teda dělo, že jsme byli mrtví? Vezměte si Radka Gudase. Začal hrát, jak ho známe, až ve čtvrtfinále. Zase to byl on! Je mi to líto,“ dodal vicemistr světa.
Když nic jiného, dokázali se Češi probrat v pravý okamžik. „Z trenérského hlediska to beru tak, že kartáč a křik někdy pomůže, když se povede načasovat. Jestli byl Radimův proslov od srdce a dotkl se hrdosti hráčů… Výkon byl proti prvním čtyřem zápasům diametrálně odlišnej,“ všiml si Prospal a narážel na příslib trenéra Radima Rulíka po osmifinále, že v kabině zvýší hlas.
„Hráči si to vzali k srdci, správná odezva. Po většinu času dokázali proti Kanadě bruslit, nepomáhali si fauly. Za mě parádně odehraný zápas s hořkým koncem pro naše barvy. Přitom když jsem viděl první tři minuty, myslel jsem, že to bude debakl. Škoda, protože takhle blízko vítězství proti takovému mančaftu jsme nebyli už hrozně dlouho,“ smutnil Prospal.
Rozhodující branku mohl zapsat Ondřej Palát. Využil rychlého kontru ve třetí třetině a po přihrávce Martina Nečase velmi přesnou střelou propálil kanadského brankáře Jordana Binningtona. Kdekdo se v tu chvíli divil, když se v záběru objevilo šest slavících hráčů v bílých dresech. Jen Kanaďané na ledě a střídačce měli v tu chvíli jiné starosti.
V opačném případě by jistě reklamovali českou hru v šesti, která se před dosažením trefy udála. Tomáš Hertl výborně zablokoval střelu, ale na ledě zůstal spolu s Nečasem, Palátem i Davidem Pastrňákem, k tomu se na place pohybovali dva čeští obránci.
„Přišla mi fotka od jednoho trenérského kolegy. Nemohl jsem tomu věřit a myslel jsem si, že to udělala AI, umělá inteligence. Je k neuvěření, že se něco takového může stát. Asi dobře pro světový hokej, že akce nerozhodla o výsledku. Čtyři páry očí si toho nevšimly. Neuvěřitelný moment v takhle důležitém zápase, kdy hrajete o všechno,“ podivoval se Prospal nad pochybením rozhodčích, na které si postěžoval paradoxně hlavně kouč Rulík.
Potenciální křivda se Kanadě vrátila vyrovnávacím gólem Nicka Suzukiho, jenž se ovšem do nebezpečné situace před Lukášem Dostálem vůbec probít neměl. Úspěšnou akci si vybojoval prakticky z ničeho.
„Chyba začala už ve středním pásmu, kanadský hráč šel na konci střídání proti čtyřem našim. I tak vybojoval puk, za brankou změnil stranu, dal kotouč nahoru a najednou to bylo dva na jednoho v předbrankovém prostoru,“ rozebíral český přešlap stratég ve službách Rochesteru. „Hráli jsme vyrovnané utkání, byli jsme schopní držet stav. Bylo krásné vidět, že najednou vstoupila nervozita i na kanadské hokejky, měli strach o výsledek.“
Konečné skóre na stranu zámořského favorita překlopil v prodloužení Mitch Marner. „Je mi to strašně líto, za mě skvělý český výkon. Navíc proti takovému mančaftu a v takové síle. Kanada si nedovolila tolik hrát na puku,“ zaznamenal Irgl.
V diskuzi po zápase došlo i na téma frustrovaných kanadských hráčů nebo očekávání kolem Davida Pastrňáka. Co se mu dá trenérskýma očima vyčítat? Záznam živého vysílání je k dispozici na webu iSport.cz, YouTube kanálu deníku Sport i dalších streamovacích platformách.