Data ze čtvrtfinále: Výborný výkon Čechů. Gudas dominoval, MacKinnon za očekáváním
Jestliže chtěla česká reprezentace porazit ve čtvrtfinále olympijského turnaje Kanadu, která do Itálie přivezla jeden z nejlepších týmů v historii, musela doufat ve výjimečný výkon, který se rodí jednou za deset zápasů. A Čechům se to podařilo! Přesto to po porážce 3:4 v prodloužení bohužel nakonec nestačilo. Data ze hry pět proti pěti ovšem říkají, že Češi byli Kanadě naprosto rovnocenným soupeřem. Pavouk play off hokejového turnaje ZDE >>>
Střely a přihrávky – útočníci
Connor McDavid odehrál excelentní zápas. Dostal se k šesti střeleckým pokusům, všechny byly ze slotu. Dále spoluhráčům připravil pět střel ze slotu. Nejvíce střeleckých pokusů zapsal Pastrňák (8). Nathan MacKinnon pouze tři, přičemž ani jedna nebyla ze slotu.
Vstupy do ofenzivního pásma - útočníci
Česká defenzivní hra tady odvedla výbornou práci. McDavidovi dovolila „jen“ 7 úspěšných vstupů s pukem na hokejce, přičemž MacKinnonovi jen jeden. Z českých hokejistů výrazně (opět) dominovali Martin Nečas a David Pastrňák.
Výstupy z defenzivního pásma – útočníci
Martin Nečas odehrál fantastický turnaj. Bezpochyby byl českým nejlepším hráčem Her. Kdyby Česko postoupilo do bojů o medaile, měl by šanci se stát nejužitečnějším hokejistou turnaje. Proti Kanadě zapsal dalších 11 úspěšných výstupů.
Ostatní - útočníci
V oblasti získávání puků bývají vidět jiní hráči než superhvězdy. Potvrdilo se to i ve čtvrtfinálovém zápase, kdy nejvíce získaných puků v útočné zóně zaznamenali Nick Suzuki, Filip Chlapík, Seth Jarvis a Lukáš Sedlák.
Střely a přihrávky – obránci
Cale Makar byl v útočné třetině kluziště velmi nebezpečný. Dostal se hned k pěti střeleckým pokusům ze slotu, za to by se nestyděl žádný útočník. Z Čechů byl nejaktivnějším střelcem Radko Gudas. David Špaček jako jediný obránce zapsal přihrávku na střelu ze slotu.
Vstupy do ofenzivního pásma – obránci
Česko výborně bránilo střední pásmo, díky čemuž nedovolilo obráncům Kanady větší výpady. Důkazem toho je, že i takový Cale Makar zaznamenal pouze jeden úspěšný vstup do útočné zóny s pukem na hokejce. Gudasovi se to podařilo třikrát.
Výstupy z defenzivního pásma – obránci
Zatímco většina kanadských obránců pod jakýmkoliv tlakem nevymýšlela a puk vyhodila z obranného pásma, Thomas Harley se k takovému pokusu neodhodlal ani jednou. Z deseti pokusů desetkrát úspěšně rozehrál.
Ostatní – obránci
Pokud si dobře vzpomínáte na data z MS 2024, Gudas tehdy dominoval v defenzivní činnosti. A ve středu hrál stejně jako tenkrát v Praze. Pětkrát zabránil Kanadě vstup do pásma a čtyřikrát získal puk v obranné třetině. Fantastický výkon.
Nejzajímavější poznatky ze hry 5 proti 5
- V prvním utkání, ve kterém Kanada zvítězila 5:0, se Češi dostali pouze k 9 střeleckým pokusům ze slotu při hře v plném počtu hráčů. Ve čtvrtfinále hned k 18. A Kanada? Ke 20. Češi skutečně odehráli s Kanadou velmi vyrovnané čtvrtfinále.
- Radko Gudas zaznamenal 5 střeleckých pokusů, 4 úspěšné vstupy do útočného pásma, 8 úspěšných výstupů z obranné zóny, 5x na modré čáře překazil útok Kanady a 4x získal puk v obranném pásmu.
- Radim Šimek desetkrát vyhodil puk z obranného pásma. To naznačuje, že pozičně odehrál dobrý zápas a zároveň si to v defenzivním pásmu nedělal nijak složité.
- Nathan MacKinnon svůj jediný vstup do útočného pásma s pukem na hokejce zaznamenal až ve druhé třetině zápasu.
- Sidney Crosby kvůli zranění neodehrál ani 6 minut, přesto stihl zapsat jednu střelu ze slotu, jeden úspěšný vstup do pásma a tři výstupy z defenzivní třetiny kluziště.
- David Pastrňák odehrál nejaktivnější zápas, co se týče střeleckých pokusů. Proti Kanadě jich zaznamenal 8. Proti Dánsku a Švýcarsku shodně 4, proti Francii 7 a v úvodním duelu proti Kanadě jeden.
- Povedený zápas odehrál také Lukáš Sedlák – 4 střelecké pokusy, 5 přihrávek na střelu, 4 úspěšné vstupy, 7 úspěšných výstupů, 2 získané puky v obranné zóně a jednou byl faulován.
- Co se týče všech střeleckých pokusů při hře v plném počtu hráčů, Češi jich zapsali 50, Kanada o jeden méně.
- Javorový list ve čtvrtfinále preferoval jednoduchý hokej. Zatímco do pásma s pukem na hokejce se dostal pouze 29x, hned 51x zvolil nahození.
- Česko oproti tomu zapsalo 32 úspěšných vstupů do útočné zóny a 37x nahodilo.
- Mladík Macklin Celebrini potvrdil, že má před sebou velkou kariéru. Ve čtvrtfinále nasbíral 3 body, dále zaznamenal 3 střelecké pokusy ze slotu, 2 přihrávky na střely ze slotu, 6 úspěšných vstupů do útočného pásma a 5 úspěšných výstupů z defenzivní zóny.