Zacha poprvé o zranění, které ho připravilo o ZOH: Frustrace… Ani jsem se nemohl dívat

Pavel Zacha řádí v dresu Bostonu
Pavel Zacha řádí v dresu BostonuZdroj: profimedia.cz
Český útočník Pavel Zacha v dresu Boston Bruins
David Pastrňák a Pavel Zacha
David Pastrňák a Pavel Zacha.
Pavel Zacha (vpravo) se raduje z gólu v utkání proti VancouverU
Pavel Zacha v dresu Bostonu
Patrik Czepiec
Hokej na ZOH 2026
Má se za to, že kdyby byl v sestavě, česká pouť olympijským turnajem probíhá klidněji. S Pavlem Zachou se v národním týmu počítalo na pozici prvního centra, který si bude hovět s hlavní hvězdou Davidem Pastrňákem, spoluhráčem z Bostonu. Sen osmadvacetiletého útočníka však sebralo zranění těsně před ZOH. V rozpravě se zámořskými novináři se k nešťastné události poprvé veřejně vyjádřil. „Původně jsem si myslel, že pojedu,“ přiznal. Jak probíhala domluva s reprezentací?

Jedna z největších starostí pro realizační tým trenéra Radima Rulíka vznikla zcela nenápadně. Na konci ledna se Pavel Zacha potkal v utkání proti Philadelphii s Nicolasem Deslauriersem, střet s kanadským obrem ovšem nepůsobil nikterak nebezpečně. Předloňský mistr světa si z něj přesto odnesl bolístku v horní části těla.

„Myslel jsem si, že na olympiádu pojedu. Můj stav se tři dny zlepšoval, ale pak začal stagnovat, a dokonce se během dalších pěti dní zhoršil,“ líčil český forvard, jak probíhal vývoj jeho zdravotního stavu. „Když bylo jasné, že to potrvá déle než týden, tušil jsem, že olympiáda nedopadne. I když s tím nic nenaděláte a zdraví je na prvním místě, bylo to frustrující.“

Zacha doufal, že by první dny Her mohl strávit po boku svých reprezentačních kolegů, ale Boston si vyžádal, aby rekonvalescence probíhala v zámoří. V době, kdy Češi zahájili srdnatý boj ve čtvrtfinále proti Kanadě, naskočil Zacha v tréninkovém centru Bruins v červeném dresu, aby ho spoluhráči ušetřili fyzických kontaktů.

Je těžké vůbec sledovat zápasy...

Domluvu, jestli se na něj vyplatí čekat, řídil za českou stranu generální manažer Jiří Šlégr. Samotný hráč ho informoval, že comeback nestihne včas, takže se řešila náhrada. Tou byl nakonec sparťanský křídelník Filip Chlapík, který následně předvedl výtečný turnaj. Zachovy přednosti přesto nikdo z českého tábora zastoupit nedokázal. Možná i proto působil Pastrňák místy mimo svou komfortní zónu.

„Bavili jsme se o mém startu s GM Bostonu Donem Sweeneym i českým manažerem. Dali jsme si vědět, že za mě můžou povolat dalšího hráče. Bylo to společné rozhodnutí, i když samozřejmě chcete nastoupit. Každý mi ve finále rozuměl a říkal, že zdraví je hlavní,“ uvedl Zacha, jak reprezentace zdrcující zprávu přijala.

„Byla to jedna z nejvíc frustrujících věcí. Těšíte se na olympiádu, a není snadné udělat takové rozhodnutí. Je těžké pak vůbec sledovat zápasy, když nemůžete být na místě a prožívat to. Ze začátku jsem se na ně ani nedíval, pořádně až od čtvrtfinále,“ přiznal brněnský rodák.

ZIMÁK po Kanadě: Byla z nás frustrovaná, líbilo se Prospalovi. Kdo mu scházel v nominaci? • iSport.cz

I Boston bude Čechovu službu potřebovat. Po 57 odehraných zápasech Bruins stále bojují o pozici divoké karty a tudíž postup do play off o Stanley Cup. Zacha se před vynucenou přestávkou pohyboval na hraně osobního rekordu v NHL z hlediska produktivity, za 54 zápasů sesbíral 37 bodů (15+22) a vstřelil také svůj první hattrick.

Doufá, že na skvělá čísla bude moci navázat co nejdřív, byť termín plnohodnotného návratu dosud nekomentoval. „Pozitivní je, že o moc zápasů v základní části nepřijdu. Tím, že probíhá olympijská přestávka, měl jsem čas se vrátit na led. Teď už se snažím přemýšlet pozitivně, i když to bylo několik dní těžké. Jsem rád za odpočinek, a že můžu být připravený na konec klubové sezony,“ považuje si Zacha příležitosti vyléčit problém v horní části těla.

K mužstvu se po těsném nezdaru ve čtvrtfinále brzy přidá také Pastrňák. Během této sezony se ovšem Češi z Bostonu na ledě tak často nepotkávají. O vzájemnou souhru je osud ochudil i pod nejzářivějšími světly.

