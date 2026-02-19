Předplatné

Slovensko vs. USA v TV: Kde sledovat semifinále ZOH 2026 živě?

Slovensko je v semifinále ZOH 2026Zdroj: ČTK / AP / Carolyn Kaster
Juraj Slafkovský patří mezi hlavní opory slovenských hokejistů na ZOH 2026
Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
Slovenští hokejisté postoupili do semifinále hokejového turnaje a zabojují o svou druhou medaili ze zimních olympijských her. V cestě jim nyní stojí výběr USA, jeden z hlavních favoritů na zlato. Napínavý duel vypukne v pátek 20. února ve 21:10. Kde sledovat Slovensko vs. USA živě? Program hokejového play off na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Slovensko vs. USA na ZOH 2026

Datum: pátek 20. února (21:10)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Slovensko vs. USA v TV?

Slovenskou reprezentaci čeká klíčová bitva olympiády proti Američanům. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, sledovat jej můžete i na platformě HBO Max nebo na slovenské stanici STVR Šport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Slovensko vs. USA začíná v pátek 20. února od 21:10.

TV program hokeje na ZOH 2026 v pátek 20. února 2026

16:40Kanada - Finsko ONLINEČT sport
21:10Slovensko - USA ONLINEČT sport

H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Slovenska a USA

Slovensko se s USA potkává převážně na velkých akcích, jako jsou mistrovství světa či olympiáda. Bilance posledních deseti střetnutí je naprosto vyrovnaná – oba celky se z vítězství radovaly pětkrát. V posledním vzájemném měření sil triumfovali Slováci, kteří vyhráli 5:4 po prodloužení.

DatumZápas a výsledek
13. 05. 24USA - Slovensko 4:5 p
07. 05. 24Slovensko - USA 2:6
16. 02. 22USA - Slovensko 2:3 sn
03. 06. 21USA - Slovensko 6:1
10. 05. 19USA - Slovensko 1:4
20. 02. 18USA - Slovensko 5:1
16. 02. 18USA - Slovensko 2:1
10. 11. 17USA - Slovensko 1:2
14. 05. 17Slovensko - USA 1:6
17. 05. 16USA - Slovensko 2:3 p

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

