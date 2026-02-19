Slovensko vs. USA v TV: Kde sledovat semifinále ZOH 2026 živě?
Slovenští hokejisté postoupili do semifinále hokejového turnaje a zabojují o svou druhou medaili ze zimních olympijských her. V cestě jim nyní stojí výběr USA, jeden z hlavních favoritů na zlato. Napínavý duel vypukne v pátek 20. února ve 21:10. Kde sledovat Slovensko vs. USA živě? Program hokejového play off na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Slovensko vs. USA na ZOH 2026
|Datum: pátek 20. února (21:10)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Slovensko vs. USA v TV?
Slovenskou reprezentaci čeká klíčová bitva olympiády proti Američanům. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, sledovat jej můžete i na platformě HBO Max nebo na slovenské stanici STVR Šport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Slovensko vs. USA začíná v pátek 20. února od 21:10.
TV program hokeje na ZOH 2026 v pátek 20. února 2026
|16:40
|Kanada - Finsko ONLINE
|ČT sport
|21:10
|Slovensko - USA ONLINE
|ČT sport
H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Slovenska a USA
Slovensko se s USA potkává převážně na velkých akcích, jako jsou mistrovství světa či olympiáda. Bilance posledních deseti střetnutí je naprosto vyrovnaná – oba celky se z vítězství radovaly pětkrát. V posledním vzájemném měření sil triumfovali Slováci, kteří vyhráli 5:4 po prodloužení.
|Datum
|Zápas a výsledek
|13. 05. 24
|USA - Slovensko 4:5 p
|07. 05. 24
|Slovensko - USA 2:6
|16. 02. 22
|USA - Slovensko 2:3 sn
|03. 06. 21
|USA - Slovensko 6:1
|10. 05. 19
|USA - Slovensko 1:4
|20. 02. 18
|USA - Slovensko 5:1
|16. 02. 18
|USA - Slovensko 2:1
|10. 11. 17
|USA - Slovensko 1:2
|14. 05. 17
|Slovensko - USA 1:6
|17. 05. 16
|USA - Slovensko 2:3 p