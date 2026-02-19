Předplatné

Ne šest, osm a víc! Hráčů přibývá, Kanada se baví nad českým gólem: Jsou tak rychlí

Video placeholder
ZIMÁK po Kanadě: Byla z nás frustrovaná, líbilo se Prospalovi. Kdo mu scházel v nominaci? • Zdroj: iSport.cz
Fotogalerie
Hokej na ZOH 2026
Velká čtvrtfinálová bitva a těsný postup hokejistů Kanady přes českou reprezentaci (4:3 v prodloužení) do semifinále hokejového turnaje. Jedno z hlavních témat? Kuriózní situace před gólem Ondřeje Paláta. Když posílal necelých osm minut před koncem Česko do vedení, bylo na ledě už nějakou chvíli (minimálně) šest hráčů národního týmu. V zámoří se situací po postupu spíše baví a podotýkají, že Čechů bylo na ledě dokonce osm. A nebo ještě víc... „Jsou tak rychlí, že si jich ani nevšimnete!“ popichuje jeden z fanoušků na sociální síti X u fotky s šestnácti českými hokejisty.

Nikdo nic neřešil, jako by se slavící česká šestka schovala za gólovou euforii. Záběry jasně ukazují, že reprezentanti hráli už nějakou dobu v šesti hráčích. „Viděl jsem to… Rozhodčí ale ne,“ prohlásil po zápase hvězdný útočník soupeře Nathan MacKinnon.

Dokonce se objevují takové obrázky, které podle kanadské televize CBC odkrývají, že českých hráčů bylo na ledě osm. Při přechodu do útoku totiž odjížděla dvojice hokejistů na střídačku. Hráči, kteří je měli nahradit, už ale byli v plné rychlosti zapojeni do ofenzivy.

To odšpuntovalo záplavu koláží a vtipů zámořských fanoušků. Jeden z nich sdílel na síti X takovou, kde je v obranném pásmu dokonce 16 českých hokejistů se slovy: „Vlastně jich tam bylo mnohem víc. Jsou tak rychlí, že si jich ani nevšimnete!“

Kanadští fanoušci si z přílišného počtu českých hokejistů na ledě začali dělat legraci

A další se s podobnými kolážemi přidávají. „Bez vyloučení?“ píše se u dalšího příspěvku s více než deseti hráči národního týmu na ledě. A jak čas plynul, českých hráčů na kolážích přibývalo…

