Švédové se pozastavují nad prodloužením 3 na 3. Děsivé, že rozhoduje, zlobí se kapitán
Málokdo asi očekával, že se hned tři čtvrtfinálová utkání olympijského turnaje rozseknou až v prodloužení. A když už ano, určitě se nepočítalo s tak obrovskou zápletkou při zápase Kanady s Českem. Národní tým ale předvedl proti obrovskému favoritovi heroický výkon, jeden z nejlepších za poslední léta. Jenže nakonec odjížděl zklamaný, stejně jako Švýcaři a Švédové. Právě hokejisté Tre Kronor se po trpké porážce 1:2 podivovali nad systémem prodloužení. Pavouk play off v hokeji na ZOH 2026 >>>
Není to záležitost jen olympijského turnaje, také při mistrovstvích světa rozhoduje v klíčových duelech prodloužení tři na tři. Vzpomeňte třeba na finále loňského šampionátu, kdy Američan Tage Thompson utnul švýcarský sen o prvním zlatu v čase 62:02. Nebo na finále juniorského MS v roce 2023, v němž v 67. minutě rozhodl Dylan Guenther.
I tehdy se hrál overtime ve třech proti třem. Na střídačce českých juniorů na to paradoxně dohlížel Radim Rulík, který ve středu kousal podobný knockout v ještě větším utkání. Ve čtvrtfinále olympijského turnaje proti našlapané Kanadě. Nastavená hrací doba trvala jen necelou minutu a půl, bekhendová rána Mitchella Marnera bude české fanoušky ještě dlouho budit ze spaní.
Úskalí a vrtkavost takového prodloužení tkví především v tom, že rozhodnout může mnohdy i náhoda. Daleko častěji však chyba, nedůraz nebo šikovnost střelce. V hokeji všeobecně platí, že čím méně hráčů zrovna na ledě bruslí, tím větší je pravděpodobnost, že gól padne rychleji než obvykle.
Hra tři na tři zkrátka nabízí úplně jiný hokej než v klasických šedesáti minutách. „Nikdy jsem nad tím asi nepřemýšlel. Tři na tři je aspoň nějaká hra, lepší než nájezdy,“ nevymlouval se na systém prodloužení zklamaný Lukáš Sedlák.
To ale neplatilo o Švédech, kteří mezi čtyřku nejlepších rovněž nepronikli. Ačkoliv v jejich duelu s USA srovnal Mika Zibanejad až v předposlední minutě, v prodloužení doplatili na přílišnou pasivitu. Pryč z turnaje je poslal obránce Quinn Hughes.
„Prodloužení tři na tři je velmi náročné, zvlášť když hrajete proti nejlepším hráčům na světě. Je to neuvěřitelně únavné. Chci ale dodat, že to není žádná výmluva. My jsme věděli, že to bude tři na tři, takže se rozhodlo spravedlivě a USA spravedlivě vyhrály. Určitě by však šlo o větší sportovní spravedlnost, kdyby se hrálo pět na pět, obzvlášť když jde o zápas vyřazovací části,“ měl jasno švédský kouč Sam Hallam.
„Před turnajem jsem se díval na pravidla a věděl jsem, jak to vypadá. Jsem ale zklamaný, unavený a nahněvaný. Můj názor je takový, že by se mělo hrát prodloužení v pěti proti pěti. Představa, že se o olympijském turnaji může rozhodnout ve hře tři na tři, je děsivá. Já ale nejsem ten, kdo určuje pravidla,“ povzdechl si kapitán Gabriel Landeskog.