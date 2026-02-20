Slováci cítí proti USA šanci. Může se stát cokoliv, nebudou to mít lehké, tvrdí Pospíšil
PŘÍMO Z ITÁLIE | Nečekaně ovládli skupinu a po postupu přes Německo budou bojovat o olympijské medaile. Stejně jako před čtyřmi roky. Před Slovenskem se však v semifinále tyčí zatím největší výzva. Tým USA, který už před startem turnaje mnozí viděli ve finále proti Kanadě. „Je to o jednom zápase a pak se může stát cokoliv. Dát ze sebe maximum a věřím chlapcům, že vyhrajeme,“ vyhlašoval útočník Martin Pospíšil po čtvrtečním tréninku. V pátek večer (21:10) vyjede se spoluhráči do boje. Pavouk hokejového turnaje na ZOH 2026 >>>
Na ledové ploše se nakonec sešlo devět bruslařů a dva brankáři. Trenéři slovenského národního týmu po postupu přes Německo naordinovali hráčům dobrovolný trénink. Volno využila týmová jednička Samuel Hlavaj, elitní zadák Erik Černák, kapitán Tomáš Tatar nebo nejproduktivnější muž výběru Juraj Slafkovský. Mladík Dalibor Dvorský si čas na ledě vzít nenechal.
„Chtěl jsem si zajezdit, hrajeme až v pátek večer. V šatně jsem se rozhodoval, nevěděl jsem. Nakonec šli kluci, tak jsem šel i já, ťukli jsme si bago. Byla sranda,“ popisoval s úsměvem.
Ve 20 letech se Dvorský na Hrách vyhoupl už na šest kanadských bodů (3+3) a přepisoval historické tabulky. Žádný jiný nováček z NHL ještě nikdy nebyl na olympiádě tak produktivní. Rekord dosud držel Rus Alexandr Ovečkin s pěti góly z Her 2006.
„Viděl jsem to po zápase, vůbec jsem o tom nevěděl. Je to super samozřejmě, ale v první řadě mě těší týmový úspěch, co máme. Na ledě se vždycky snažím pomoct týmu,“ říkal skromně Dvorský.
Se spoluhráči urval medailové boje sebevědomým výkonem proti Německu. Po svém duelu sledovali Slováci bitvu Čechů s Kanadou i zápas mezi Švédskem a USA, z nějž vzešel jejich příští soupeř. „Výborný hokej, oba týmy byly super,“ musel uznat Dvorský po americkém vítězství 2:1 v prodloužení. „Bylo to bláznivé, hlavně Češi,“ dodával se smíchem útočník Calgary Martin Pospíšil.
Budeme využívat naše těla
Zatímco Češi po těsné porážce s Kanadou na turnaji skončili, jejich východní sousedi se připravují na dosud největší výzvu. Na tréninku panovala dobrá atmosféra, hráči byli při chuti. V jednu chvíli museli nedočkavě volat občerstvujícího se brankáře Adama Gajana od střídačky. „Soustředíme se na sebe. Když budeme hrát stejně, jako jsme hráli proti Německu nebo Finsku, budeme úspěšní. Musíme být tvrdí, nemůžeme jim dát moc prostoru. Mají opravdu dobré hráče,“ vyjmenovával posléze Pospíšil.
Ve čtvrtfinále hrál se svojí lajnou klíčovou roli. S Milošem Kelemenem a Pavolem Regendou znechutili hru hvězdnému Leonu Draisaitlovi. Tvrdá hra nechutnala ani dalším soupeřům. Navrch přidal Pospíšilův útok i tři góly. Stejný recept by mohl platit i na favorizované Američany.
„Naše lajna bude hrát stejný hokej jako doteď. Jsme velcí, budeme využívat naše těla a budeme se snažit jim to znepříjemňovat. Víme, jak těžké to je, když vás někdo dohrává. Budeme se o to snažit celých šedesát minut,“ ujišťoval Pospíšil.
Proti sobě tentokrát bude mít hokejisty ještě vyššího kalibru, které zná z NHL. Na Slováky vyrukují jména jako Quinn Hughes, Jack Eichel, Auston Matthews nebo sourozenci Tkachukovi. „Nechci nic říkat dopředu, ale věřím, že zápas nebudou mít lehký,“ věřil Pospíšil.
Stejně jako zbytek slovenského týmu si dobře uvědomuje, že medaile je blízko. Historicky prvního olympijského bronzu se přitom Slováci dočkali teprve před čtyřmi lety. Teď můžou úspěch zopakovat, nebo ještě vylepšit. „Znamená to extrémně hodně. Možná se to stane v kariéře jenom jednou. Člověk si to možná neuvědomí, ale je to neskutečná šance získat medaili. Budeme se snažit připravit na zítřejší zápas a odevzdat ze sebe maximum,“ hlásil útočník Flames.