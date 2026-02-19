Předplatné

Zimák po českém vyřazení: Jaký pocit má převládat? Slováci přece (ne)jsou dál

Zimák po českém vyřazení: Jaký pocit má převládat? Slováci přece (ne)jsou dál • Zdroj: iSport.cz
Lukáš Sedlák v utkání proti Kanadě
Smutek Lukáše Sedláka po prohře s Kanadou
Čeští hokejisté podlehli Kanadě po prodloužení
Hokej na ZOH 2026
Po uzavření české olympijské kapitoly je tu podcast Zimák, aby zhodnotil milánskou misi s vrcholem ve čtvrtfinále proti Kanadě. Závěrečný vynikající výkon reprezentantů nabíjí pocitem, že si Češi nemají co vyčítat. Je tomu tak doopravdy? Jak má vlastně znít správný pocit z turnaje v podání party trenéra Radima Rulíka? V diskuzi si tentokrát vezmou slovo bývalý hokejista Jaroslav Bednář, redaktor Sportu přítomný v Miláně Zdeněk Janda a jeho moderující kolega Patrik Czepiec. Dojde řeč i na neregulérně uznaný gól národního týmu s šesti hráči v poli.

 

Anketa
Jak byste oznámkovali výkon českých hokejistů na ZOH?
1 (nejlepší)
2
3
4
5 (nejhorší)
Celkově 3747 hlasů

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

