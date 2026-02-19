Zimák po českém vyřazení: Jaký pocit má převládat? Slováci přece (ne)jsou dál
Po uzavření české olympijské kapitoly je tu podcast Zimák, aby zhodnotil milánskou misi s vrcholem ve čtvrtfinále proti Kanadě. Závěrečný vynikající výkon reprezentantů nabíjí pocitem, že si Češi nemají co vyčítat. Je tomu tak doopravdy? Jak má vlastně znít správný pocit z turnaje v podání party trenéra Radima Rulíka? V diskuzi si tentokrát vezmou slovo bývalý hokejista Jaroslav Bednář, redaktor Sportu přítomný v Miláně Zdeněk Janda a jeho moderující kolega Patrik Czepiec. Dojde řeč i na neregulérně uznaný gól národního týmu s šesti hráči v poli.