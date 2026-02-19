Předplatné

Hadamczik po Kanadě lituje poražené české hráče, vyjádřil se k Rulíkově budoucnosti

Zimák po českém vyřazení: Jaký pocit má převládat? Slováci přece (ne)jsou dál • Zdroj: iSport.cz
Trenér české reprezentace Radim Rulík a šéf českého hokeje Alois Hadamczik
Šéf českého hokeje Alois Hadamczik pro iSport promluvil o palčivých tématech domácí scény
Radim Rulík během utkání proti Kanadě
Hokej na ZOH 2026
Víkend v olympijském Miláně se nebude týkat českých hokejistů, kteří sahali po prvotřídní senzaci, ve středečním čtvrtfinále měli vysoce favorizované Kanaďany na lopatě, jenže sen nakonec při bolavých kulisách shořel. Národní tým obsadil na dlouho vyhlíženém turnaji osmé místo a ve čtvrtek odpoledne se postupně vydával do svých domovů. Pavouk play off hokejového turnaje na ZOH 2026 ZDE>>>

Na palubě speciálu směr Praha byl i Alois Hadamczik, jenž se před odletem pro iSport vyjádřil k vystoupení mužstva i k budoucnosti realizačního štábu v čele s Radimem Rulíkem.

Hráčům v Miláně poděkoval především za vynikající vzdor vůči zámořské velmoci. „Je mi upřímně líto hráčů, proti Kanadě předvedli výborný výkon, po němž jsme si zasloužili vyhrát. Chybělo trochu štěstí, nakonec nám bohužel nepřálo. Na mysli mám hlavně vyrovnávací gól Kanady krátce před koncem třetí třetiny po tečovaném puku,“ vzpomněl Hadamczik trefu Nicka Suzukiho na 3:3 z 57. minuty.

Zároveň nesouzní s názory, že by čeští hokejisté měli větší postupové šance, kdyby ve čtvrtfinále narazili na jiný tým než kanadský. „Neberu, že kdybychom ve skupině porazili Švýcary, měli bychom

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

