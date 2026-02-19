Reportér o českém gólu v šesti: Byl by to největší skandál v historii! Sudí na ZOH končí
PŘÍMO Z ITÁLIE | Mohl to být jeden z největších skandálů v historii hokeje. Tak mluví uznávaný kanadský reportér Pierre LeBrun o případu, že by neregulérní gól, kdy Češi hráli v šesti, nakonec byl ve čtvrtfinále vítězný. „Už takhle jsou fanoušci v zámoří naštvaní, jak to vůbec mohli uznat,“ řekl jeden z nejznámějších zámořských novinářů. Podle zdrojů iSportu se to lajnoví rozhodčí dozvěděli až po utkání. A pochopitelně už si na turnaji nezapískají. Přitom jde o zkušené veterány. Pavouk play off hokeje na ZOH 2026 >>>
Chyba se stane, i rozhodčí jsou jenom lidi. Teď to platí dvojnásob. A je vidět, že se tomu nevyhnou ani ti nejlepší, nejzkušenější.
Vždyť Kanaďan David Brisebois a Američan Jonny Murray patří k naprosté elitě mezi čárovými sudími v NHL, každý z nich odřídil víc než 1 550 zápasů v nejlepší lize světa! Ale ani jeden z nich si nevšiml, že je na ledě v akci šest českých hokejistů. A to ještě další dva byli u střídačky, tedy v ochranné zóně.
Čároví sudí ve čtvrtfinále Kanada - Česko:
Jonny Murray (USA)
Když se iSport snažil zjistit, jak je na takové úrovni vůbec možné, že k tomu dojde, nabízí se jedno vysvětlení. Rozhodčí se zaměřili právě na dvojici hokejistů, která byla ve stále dovolené zóně u střídačky. A dohlíželi, jestli je právě v tom prostoru všechno v pořádku. Ale toho dalšího si vůbec nevšimli.
„Nebyli jediní, já taky ne. Až po chvíli mi z Kanady jeden můj kolega poslal obrázek z televize. Ani nikdo ze zámořského týmu to nezaregistroval. Je to celé až srandovní,“ reaguje LeBrun, respektovaný insider, jenž má na síti X víc než 830 tisíc sledujících.
Také sami kanadští hráči to vůbec netušili. Jenom Nathan MacKinnon před reportéry mluvil o tom, že to věděl. „Ano, ten byl jediný. Možná mu to někdo řekl těsně předtím, než šel na rozhovory. Kanada sice potom rozhodla, ale i tak kolem toho byla velká kontroverze,“ popisuje kanadský reportér.
Podle informací iSportu se to lajnoví sudí dozvěděli až po utkání. A zděsili se, pochopitelně… Podle všechno už si na turnaji nezapískají. Přitom dlouhodobě patří k nejlepším v NHL. Zajímavostí je i to, že nejde o moment, který by mohli na základě trenérské výzvy dodatečně řešit videorozhodčí.
Tohle by se řešilo roky...
V tomto momentu tedy musí přímo na ledě přijít blesková reakce sudích, kteří hru přeruší, a okamžitě gól neuznají. I kdyby později existovaly další průkazné záběry, branka platí.
„To je zvláštní. Vím o tom,“ pousmál se LeBrun. Hokej se omezenou možností používat video bráni tomu, aby se hra neustále kouskovala a byla z něj videohra…
A co by se podle něj v zámoří dělo, kdyby právě po takové brance Kanada vypadla? „Mohl by to být jeden z největších skandálů v historii hokeje. Byl by to příběh, který by se řešil možná roky,“ myslí si LeBrun. Pro Kanadu je hokej náboženstvím, v Miláně je z jediného důvodu: Urvat zlato!
Obránce Drew Doughty až během dneška přiznal, že nikdo z hráčů, ani z trenérů, o šesti českých bruslařích na ledě nevěděl až do konce utkání. „Až potom jsme se o tom bavili. A říkali jsme si: Jak to mohli rozhodčí přehlédnout? Ale ani my všichni ostatní jsme to neviděli, oni prostě taky ne. Takové věci se někdy stávají,“ uvedl klíčový muž kanadské defenzivy.
Osud pak Kanadě dopřál vyrovnání a úder v prodloužení. Ale i tak měli kanadští hráči pro český výkon slova chvály.
„Všichni hokejisté mluvili o tom, že byli skutečně fascinovaní, jak jste hráli. Což je i můj případ. Speciálně Radko Gudas, který podle mě hrál neuvěřitelný zápas. Jaký to je válečník! Kdybych byl český fanoušek, určitě bych byl na výkon vašeho týmu pyšný,“ dodává LeBrun.
Ten se zároveň podivil tomu, co po utkání říkal kouč Radim Rulík. „Když mluvil o tom, že vám nepřáli rozhodčí a Kanada hrála v šesti, říkal jsem si: Pane bože, co to povídá?“ směje se. Trenér však ani v tu dobu ještě nevěděl, co se přihodilo.
A při svém emotivním hodnocení zmiňoval některé z jeho strany nepotrestané zákroky. Postěžoval si na nejednotný metr.
To ještě netušil, že ani gól jeho hráčů nebyl v rámci regulí. „Klukům se nedivím, že si v euforii po gólu nevšimli, kolik jich je na ledě. Hráč je do toho tak ponořený, že tohle nemá šanci postřehnout,“ řekl k situaci v pořadu Zimák bývalý útočník Jaroslav Bednář.
Ale i on se podivil, jak je možné, že se tohle na takové úrovni stane…