Hokej ONLINE: Kanada bez Crosbyho proti Finsku. Slováci hrají o senzační finále s USA
Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo míří k medailovému vyvrcholení. Poslední čtyři týmy hrají o postup do finále. Hvězdami nabitá Kanada si chce po dramatické bitvě s Čechy zajistit zisk cenného kovu v semifinále proti Finsku (16:40). Javorové listy nastoupí bez zraněného kapitána Sidneyho Crosbyho. Blízko k senzaci a premiérovému boji o zlato mají Slováci, musejí však ve večerním duelu od 21:10 porazit kolos z USA. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE >>>