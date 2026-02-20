Předplatné

Hokej ONLINE: Kanada bez Crosbyho proti Finsku. Slováci hrají o senzační finále s USA

Video placeholder
Zimák po českém vyřazení: Jaký pocit má převládat? Slováci přece (ne)jsou dál • Zdroj: iSport.cz
Slovenští hokejisté se radují z postupu do semifinále ZOH po výhře nad Německem
Američtí hokejisté se radují z gólu proti Dánsku
Macklin Celebrini se raduje z gólu proti Česku
Finská euforie po výhře v prodloužení
Slovenský brankář Samuel Hlavaj proti Německu na ZOH 2026
Matt Boldy slaví gól se spoluhráči
Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo míří k medailovému vyvrcholení. Poslední čtyři týmy hrají o postup do finále. Hvězdami nabitá Kanada si chce po dramatické bitvě s Čechy zajistit zisk cenného kovu v semifinále proti Finsku (16:40). Javorové listy nastoupí bez zraněného kapitána Sidneyho Crosbyho. Blízko k senzaci a premiérovému boji o zlato mají Slováci, musejí však ve večerním duelu od 21:10 porazit kolos z USA. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE >>>

ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026

LIVE 1. třetina
00Tipsport1,415,46,4Detail
LIVE
--Tipsport1.395.96.3Detail

