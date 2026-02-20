Předplatné

Hokej ONLINE: Kanada - Finsko 1:2. Favorit snižuje, Reinhart se trefil v přesilovce

Sam Reinhart snížil proti Finsku
Sam Reinhart snížil proti FinskuZdroj: ČTK / AP / Carolyn Kaster
Potyčka v duelu Kanada - Finsko
Potyčka v duelu Kanada - Finsko
Mikko Rantanen slaví se spoluhráči gól do sítě Kanady
Šarvátka ve finském brankovišti
Šarvátka ve finském brankovišti
Mikko Rantanen slaví se spoluhráči gól do sítě Kanady
Mikko Rantanen slaví se spoluhráči gól do sítě Kanady
26
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (2)

Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo míří k medailovému vyvrcholení. Poslední čtyři týmy hrají o postup do finále. Hvězdami nabitá Kanada si chce po dramatické bitvě s Čechy zajistit zisk cenného kovu v semifinále proti Finsku (16:40). Javorové listy nastoupí bez zraněného kapitána Sidneyho Crosbyho. Blízko k senzaci a premiérovému boji o zlato mají Slováci, musejí však ve večerním duelu od 21:10 porazit kolos z USA. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE >>>

ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026

LIVE přestávka
12Tipsport3,42,72,6Detail
LIVE
--Tipsport1.395.96.3Detail

Vstoupit do diskuze (2)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů