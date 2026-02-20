Předplatné

Hokej ONLINE: Slováci hrají o senzační finále proti USA. Kanada v duelu s Finskem

Video placeholder
Zimák po českém vyřazení: Jaký pocit má převládat? Slováci přece (ne)jsou dál • Zdroj: iSport.cz
Slovenští hokejisté se radují z postupu do semifinále ZOH po výhře nad Německem
Američtí hokejisté se radují z gólu proti Dánsku
Macklin Celebrini se raduje z gólu proti Česku
Finská euforie po výhře v prodloužení
Slovenský brankář Samuel Hlavaj proti Německu na ZOH 2026
Matt Boldy slaví gól se spoluhráči
Slovenští hokejisté se radují z gólu proti Německu na ZOH 2026
15
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo míří k medailovému vyvrcholení. Poslední čtyři týmy hrají o postup do finále. Hvězdami nabitá Kanada po dramatické bitvě s Čechy si chce zajistit zisk cenného kovu v semifinále proti Finsku (16:40). Blízko k senzaci a premiérovému boji o zlato mají Slováci, musejí však ve večerním duelu od 21:10 porazit kolos z USA. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE >>>

ZOH - Lední hokej - ZOH - Lední hokej - muži - ZOH - Lední hokej Milano Cortina 2026

LIVE
--Tipsport1.45.586.46Detail
LIVE
--Tipsport1.376.16.3Detail

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů