Hokej ONLINE: Slováci hrají o senzační finále proti USA. Kanada v duelu s Finskem
Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně a Cortině d´Ampezzo míří k medailovému vyvrcholení. Poslední čtyři týmy hrají o postup do finále. Hvězdami nabitá Kanada po dramatické bitvě s Čechy si chce zajistit zisk cenného kovu v semifinále proti Finsku (16:40). Blízko k senzaci a premiérovému boji o zlato mají Slováci, musejí však ve večerním duelu od 21:10 porazit kolos z USA. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE >>>