Kanada - Finsko 3:2. Zase nervy! Ale favorit opět vyklouzl. Rozhodující gól se zkoumal
PŘÍMO Z ITÁLIE | Opět byla v úzkých. Prohrávala, stejně jako s českým výběrem. Znovu dotahovala. Ale znovu vyhrála. Ano, to je Kanada. Hokejový hegemon, který může i dál žít sen o třetím olympijském zlatu v řadě na turnaji, na němž hrají zámořské hvězdy. Finové srdnatě oponovali. Dokonce vedli 2:0, ale silný soupeř tak dlouho ohlodával bránícího se soupeře, až ho přemohl. 35 sekund před koncem rozhodl Nathan MacKinnon, soupeř ještě zkoušel trenérskou výzvu, ale nebylo mu to nic platné… Ve finále čeká Kanadu vítěz zápasu Slovensko – USA. . Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE >>>
Chvíli před koncem ještě Finové živili malinkou naději. Když se v početní výhodě trefil MacKinnon, finský realizační štáb se pokoušel o poslední šanci. Vzal si trenérskou výzvu kvůli ofsajdu. Risknul to, nebylo na co čekat.
Šlo o milimetry, ale nakonec gól platil. Vyslyšeni tedy byli fanoušci v červených dresech, kteří skandovali: Gól, gól. Skutečně byl v rámci pravidel. Finové navíc vyfasovali dvouminutový trest a zámořská velmoc už si triumf pohlídala
„Určitě jsme hráli i pro Sidneyho. Bylo nám líto, že nemohl hrát, takže jsme rádi, že jsme to zvládli. A věřme, že už bude připravený na finále," přál si útočník Macklin Celebrini, jenž litoval, že kapitán Crosby nemohl nastoupit.
Do kanadské kabiny zašel svým nástupcům po vydřeném vítězství pogratulovat i Wayne Gretzky, The Great One. Nejlepší hokejista všech dob nesmí chybět v Miláně a tým svého srdce povzbuzuje přímo v aréně.
Kanada zase byla v úzkých. Opět prohrávala, stejně jako ve čtvrtfinále s českým týmem. Tentokrát neinkasovala žádný neregulérní gól. Ale byla to paradoxně právě ona, kdo tentokrát hned v úvodu udělal stejný přestupek, který Čechům prošel.
V minulém utkání kolem toho bylo hodně zlé krve. Zkušení zámořští sudí na lajnách ostudně chybovali a dostali stopku. Tentokrát už jejich kolegové kanadskou chybu odhalili a favorit vyfasoval trest.
Finové se dostali do vedení při přesilovce, kdy krátce po buly z první vypálil Mikko Rantanen a báječně se trefil přesně pod horní tyčku. Přesně takhle vypadají střelecké pokusy těch nejlepších na světě.
Především na McDavidovi bylo vidět, jak ukrutně moc chce s výsledkem něco udělat. Neúnavně bruslil, vždycky našlápl, nabral kosmickou rychlost a něco vymyslel. Buď vypálil, nebo našel někoho líp postaveného. Pokaždé to pro Suomi znamenalo mimořádné nebezpečí.
Finové se dostali do vedení 2:0 při herní činnost, při níž by to málokdo tipoval. V oslabení. Přesilovky jsou největší zbraní soupeře, ale tentokrát ujel Erik Haula a sebevědomě vyšvihl nádherný blafák do bekhendu.
Obránce Cale Makar vyslal zápěstím puk na branku a Sam Reinhart ho lehce tečoval. Až v tu chvíli, v čase 34:20, si mohli poprvé kanadští příznivci zařvat: Gól! Hlediště, v němž měly javorové listy převahu, ožilo. Kanada snížila.
Ale trenérský štáb nehnul brvou. Hlavní kouč Jon Cooper měl skloněnou hlavu a psal si poznámky. Stejně jako asistenti. Mimochodem – i ti jsou, nebo v případě Petera DeBoera byli ještě v minulé sezoně, hlavními trenéry v NHL. Dohromady vyhráli tři Stanley Cupy. Trenérská elita dumala nad tím, jak nechat žít sen o třetím olympijském triumfu v řadě.
Během třetí části se zámořskému výběru podařilo po velkém náporu srovnat. Gól celou dobu visel ve vzduchu. Nakonec devět minut před koncem se napřáhl obránce Shea Theodore a propálil finského brankáře.
Do té doby zmlklí fanoušci spustili jejich klasické: Let's Go Canada.
Zámořský výběr se musel obejít bez Sidney Crosbyho, který se zranil při utkání s českým výběrem, kdy ho u mantinelu atakoval český brousek Radko Gudas. Céčko si tedy na dres vzal McDavid, asistenty byli Makar a MacKinnon.
Pokračuje tak kanadská vítězná série na turnajích s hráči NHL, která trvá od Vancouveru 2010.
Kanada na turnajích s účastí hráčů NHL
ZOH Vancouver 2010
- Kanada - Norsko 8:0
- Kanada - Švýcarsko 3:2 sn
- Kanada - Německo 8:2
- Kanada - Rusko 7:3
- Kanada - Slovensko 3:2
- Kanada - USA 3:2 p
ZOH Soči 2014
- Kanada - Norsko 3:1
- Kanada - Rakousko 6:0
- Kanada - Finsko 2:1 p
- Kanada - Lotyšsko 2:1
- Kanada - USA 1:0
- Kanada - Švédsko 3:0
ZOH Milán 2026
- Kanada - Česko 5:0
- Kanada - Švýcarsko 5:1
- Kanada - Francie 10:2
- Kanada - Česko 4:3 p
- Kanada - Finsko 3:2