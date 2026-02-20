Hadamczik: Nedělejme z Pasty spasitele. I McDavid potřebuje servis. Co vyčítá extralize?
Osmé místo na olympiádě není příčkou, která by měla v českém hokeji vzbuzovat pozitivní vášně. Extrémně silný moment v podobě působivého vzdoru vůči Kanadě však přehlušil předchozí rozpaky z matných výkonů. Nyní jde o to, aby si sledovaný sport vzal z pětihvězdičkového milánského turnaje správné poučení. Jak v rozhovoru pro deník Sport a web iSport zmínil Alois Hadamczik (73), do trenérského vedení se nebude sahat a podle všeho se stávající partě nabídnou nové kontrakty. Pavouk hokejového play off na ZOH 2026 ZDE >>>
Během zlatého světového šampionátu v Praze 2024 měl s týmem mnohem bližší kontakt, v Miláně se Alois Hadamczik tolik neangažoval. Sám říká, že v zemi, odkud si před dvaceti roky odvezl jeho tým bronzovou olympijskou medaili, zaujal spíš pozici fanouška. Doma to bude jiné, za oponou s nemalou vehemencí brojí proti extraligovým zvyklostem. Prezident Českého hokeje silně stojí o to, aby domácí kluby sázely ve větším na domácí naděje a postupně se zbavily průměrného zahraničního komparsu. „Jde o budoucnost českého hokeje,“ tvrdí svazový šéf.
Jak zní vaše hodnocení osmého místa na olympiádě?
„Především je mi upřímně líto hráčů, proti Kanadě předvedli výborný výkon, po němž jsme si zasloužili vyhrát. Chybělo trochu štěstí, nakonec nám bohužel nepřálo. Na mysli mám hlavně vyrovnávací gól Kanady na 3:3 krátce před koncem třetí třetiny po tečovaném puku. Hráli jsme opravdu výborně. Neberu ale, že kdybychom ve skupině porazili Švýcary, měli bychom schůdnější cestu do semifinále. S Finy by to nebylo jednoduché, jsou také výborní. Každý čtvrtfinálový zápas je hodně těžký. Musím se přiznat, že mi po rozhodujícím gólu Kanady na tribuně vyhrkly slzy do očí, jak mi kluků bylo líto. Zároveň mě štvala nepřesnost rozhodčích.“
Na obě strany. Kanada zase nechápe, jak mohli sudí přehlédnout šest českých hráčů v plné polní před gólem Ondřeje Paláta na 3:2.
„Ale odpískané zákroky šly víc proti nám. Například Kempného na MacKinnona byl od kanadského hráče přihranný. Naproti tomu zákrok vysokou holí na Davida Pastrňáka měl být ohodnocený pěti minutami, navíc přišel v době, kdy se utkání lámalo. Mít oprávněnou dlouhou přesilovku, věřím, že bychom další gól přidali. Ať si každý říká, co chce, pokud si Kanada vyšlápne na takového hráče, není to samo sebou.“
Zároveň není nikdy přínosné házet porážku na sudí, zvlášť když poškodili oba týmy.
„Ani já to nedělám. Nevymlouvejme se na rozhodčí, jen mi nejde na rozum, že Kanada má ve všem privilegia. Jak je možné, že takový duel pískají kanadští rozhodčí. Já vím, že mají profesní kredit, ale od první chvíle to vzbuzuje zvláštní dojem. Nebo se někdo domnívá, že by Kanada nevystoupila, kdyby byli delegováni dva čeští sudí? Zkrátka, po této stránce nebylo vše optimální. Můj pohled na klíčový zápas s Kanadou je takový, že před našimi hráči smekám a trenérům skládám absolutorium, jak to všechno dali dohromady. Škoda nevyužitých šancí včetně těch v prodloužení. Cítím hrdost, že jsme Kanadě zatopili. Na tribuně jsem se potkal i s Waynem Gretzkym a byť anglicky nemluvím, kolegové mi přeložili, že o našem hokeji hovoří s velkým respektem.“
Překvapily vás nepříjemným způsobem předchozí vystoupení na turnaji? Právě kvůli nim spadl do čtvrtfinále asi nejtěžší možný protivník.
„V kabině jsem nebyl, takže se k tomu mohu těžko vyjadřovat. Pravdou je, že jsme byli něčím svázaní, ale důvody neznám. Každopádně výkony na ledě neodpovídaly kvalitě týmu. Víte, jak to je. Ve skupině můžete hrát dobře a pak ve čtvrtfinále vypadnete. Tady to šlo obrácenou cestou, výkon gradoval, bohužel jsme smolně přišli o postup.“
Ukázalo se na místě, že zkombinování návyků hráčů z Evropy a ze zámoří je složitější než se předpokládalo?
„Nemyslím si. Ti kluci se všichni znají a navzájem uznávají, 99 procent týmu se poznalo předloni v Praze.“
Olympiáda je vyšší level, nemyslíte?
„Někdy zkrátka trvá delší dobu, než všechny součástky pospojujete do sebe. Něco si naplánujete dopředu, ale má logiku, že v reálu to úplně takové a podle předpokladu hned není. Pravá forma přišla včas, bohužel neměla vítězný konec. Znovu se však potvrdilo, že náš hokej žije, funguje, dokáže pořádně potrápit kohokoli.“
S Radimem Rulíkem jste nebyl během turnaje v kontaktu?
„Párkrát jsme si zavolali a řekli si, co a jak. Realizační tým je však