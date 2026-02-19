Češka ve finále! Lajnová rozhodčí Hájková to z malé dotáhla až na globální olympiádu
PŘÍMO Z ITÁLIE | Obě reprezentace už z turnaje vypadly. Ženská i mužská. Ale i tak má český hokej ve finále zastoupení. Ostře sledované vyvrcholení ženského turnaje, mezi Kanadou a Amerikou, totiž rozhoduje lajnová sudí Kristýna Hájková. „Je to pro nás obrovský úspěch,“ řekl k tomu Vladimír Šindler, předseda Komise rozhodčích Českého hokeje. Ve 25 letech je Hájková na první olympiádě, a hned to dotáhla takhle daleko.
Čeští fanoušci ji mohou při finále vidět s číslem 16. Jako druhá lajnová sudí se v očekávaném souboji o zlato představí Finka Tiina Saarimakiová.
Hájková je bývalá hokejistka a v Česku má pozici jasné jedničky. „Hodně jí pomáhá, že píská první ligu chlapů. Tam nabírá velké zkušenosti,“ zmiňuje Šindler Maxa ligu.
Talentovaná sudí, které bude za pár dní pětadvacet let, hokej hrávala. Představila se i v reprezentační osmnáctce. Potom jí ovšem oslovila jiná role. Začínala postupnými kroky, v roce 2018 se na čáře představila na Olympiádě dětí a mládeže. K pískání ji přivedl otec, který také býval rozhodčí. „Tak chtěl, abych to zkusila. Všichni mi tloukli do hlavy, že holka může v rozhodcovství udělat velkou kariéru. Zatím bych řekla, že mi to celkem vychází,“ říkala už před osmi lety v rozhovoru pro web hokej.cz.
To sama ani netušila, jaká je to pravda. Tehdy byla na „malé“ olympiádě. Teď to dotáhla na tu globální. A hned do finále!
„Musím říct, že pro náš hokej je to opravdu obrovský úspěch. Všichni z toho máme velkou radost,“ dodává Šindler, bývalý elitní sudí a šéf komise rozhodčích.
Hájková je na své premiérové olympiádě. A ihned upoutala natolik, že dostala šanci v nejostřeji sledovaném utkání. V Česku patří do Programu pro čárové rozhodčí, který vede bývalý dlouholetý sudí Stanislav Barvíř. Právě uznávaná kapacita v oboru cepuje svoje následovníky. V programu jsou i ženské rozhodčí a Hájková je jednou z nich.
V Miláně se představila i česká hlavní sudí Zuzana Svobodová, pro niž to byly už čtvrté Hry. Ale tak daleko to jako její mladší kolegyně na lajně nedotáhla.