Návrat hokejistů z Milána. Je to spíš horší, řekl Sedlák. Zklamání ještě nějakou dobu bude
Den po čtvrtfinálové porážce s Kanadou 3:4 v prodloužení přiletěli zklamaní čeští hokejisté z olympijských her v Miláně zpět do Prahy. Ve výpravě s výjimkou zraněného Radka Faksy z Dallasu chyběly ostatní posily z NHL, po vlastní ose se vrací kapitán Roman Červenka a přímo do svých švýcarských klubů zamířili Dominik Kubalík z Zugu a Matěj Stránský z Davosu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE>>>
Pro hokejisty bylo stále těžké strávit, že nedotáhli možné velké překvapení proti favorizované Kanadě, které by jim dalo naději na první medaili pod pěti kruhy od bronzu v Turíně v roce 2006. „Je to pořád hrozně čerstvé. To zklamání tam ještě nějakou dobu bude,“ řekl novinářům obránce Michal Kempný.
„Myslím, že je to spíš horší než včera. Vždycky si tak nějak přehráváte v hlavě ten zápas druhý den a vzpomenete si, co jste mohli udělat trošku jinak, líp a tak dále. Takže to ještě bude chvíli trvat,“ uvedl útočník Lukáš Sedlák.
Podle kouče Radima Rulíka se tým během turnaje zlepšoval a trenér litoval, že skvělý výkon proti Kanadě nestačil na postup. „Když vezmu první zápas s Kanadou a čtvrtfinále s Kanadou, tak to byly dva diametrálně odlišné výkony. Měli jsme těžkou skupinu, protože jsme měli Kanadu a Švýcarsko, kterému když přijedou hráči z NHL, tak má obdobnou sílu jako my. Jsme na tom dost podobně, což se ukázalo v zápase,“ uvedl Rulík.
„Ty povinné zápasy s Francií a s Dánskem, které jsme měli zvládnout, jsme zvládli, i když výkon nebyl úplně optimální, ale výsledek byl důležitý. Ve čtvrtfinále jsme nechali všechno, byli jsme kousek od toho, ale bohužel. Ten soupeř je strašně těžký. Ty závěry samozřejmě mají a mají obrovskou sílu. Je strašná škoda, že takhle rozehraný zápas se nám s tak obětavým výkonem nepodařilo dotáhnout do konce, protože jsme chtěli postoupit,“ řekl Rulík.
Pětatřicetiletý Kempný vyhrál v roce 2018 Stanleyův pohár s Washingtonem a předloni mistrovství světa v Praze. V případě triumfu pod pěti kruhy mohl s obráncem Janem Ruttou a útočníkem Ondřejem Palátem vstoupit do Triple Gold Clubu IIHF. Přiznal, že podobný zápas jako s takto hvězdnou Kanadou hokejista v kariéře mockrát nezažívá.
Článek pokračuje pod infografikou.
„Byl to asi jeden z nejlepších zápasů, které jsem kdy odehrál. Kdybychom třeba zvládli zápas se Švýcarskem, tak by to mohlo vypadat trošku jinak. Ale už se nechci vracet, co bylo,“ připomněl Kempný, že v případě lepšího výsledku než porážky se Švýcary 3:4 v prodloužení by čeští hokejisté nenarazili na největšího favorita turnaje ve čtvrtfinále.
„Bojovali jsme až do konce a a já jsem hrozně hrdý na každého, kdo v té šatně byl. To, jak jsme to odehráli, jak jsme k tomu přistoupili a jak jsme bojovali jeden pro druhého, na to dlouho nezapomenu,“ doplnil Kempný.
Češi v základní skupině začali porážkou s Kanadou 0:5 a před prohrou se Švýcary porazili Francouze 6:3. Výkon podle představ podali po vítězství v předkole play off nad Dánskem 3:2 až ve čtvrtfinále. „Nebylo daleko k postupu. Pro nás bylo důležité se takto prezentovat ten poslední zápas už jenom kvůli sobě, abychom si prostě mohli říct, že jsme tam nechali úplně všechno, co jsme mohli,“ prohlásil Sedlák.
„Už jenom pro nás a pro kluky v týmu jsme chtěli udělat to nejlepší a chyběl kousek. Ale to je možná jenom obrázek toho turnaje, že? Je vidět, že se prostě nedá hrát jeden zápas. Občas vám to vyjít může, ale když je to spravedlivé, tak to tak nefunguje,“ uznal Sedlák, že český tým doplatil na vývoj turnaje, které mu výsledky určily.