Hodnocení Čechů na ZOH: diskuze u Pastrňáka, tah s Chlapíkem se povedl. Kundrátek jako...
Není to snadná disciplína. Abyste mohli zhodnotit krátkodobý turnaj s pěti zápasy individuální optikou, potřebujete zvážit nejen samotné herní situace, ale také role, kontext utkání nebo různorodá očekávání. Deník Sport a web iSport se pustily do co možná nejobjektivnějšího průzkumu výkonů českých hokejistů pod pěti kruhy a nechává k posouzení, zda se trefil. Na jaké známky si přišli Lukáš Dostál, David Pastrňák nebo Martin Nečas? Nejnižší možnou hodnotou je 1, nejvyšší 10. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 >>>