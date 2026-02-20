Šéf NHL exkluzivně: Praha a Světový pohár? Je ve hře… Proč neřekne, jaké si přeje finále
PŘÍMO Z ITÁLIE | V třiasedmdesáti je neustále plný elánu. A máte pocit, že posledních dvacet let vypadá úplně stejně… „To je tím, že svou práci miluju,“ říká nejmocnější muž hokejové planety. Gary Bettman, komisař NHL, je ve funkci od roku 1993 a jediný aktivní hráč od té doby je Jaromír Jágr. V exkluzivním rozhovoru pro iSport.cz mluví také o možnosti Světového poháru v Praze. A budou Češi na dalším Turnaji čtyř zemí? Pavouk olympijského play off ZDE>>>
Před první otázkou, když ho reportér iSport.cz oslovil Mr. Bettman, ho opravil: „Já jsem Gary.“ Interview probíhalo v hotelu v centru Milána. Šéf nejlepší ligy světa přišel ve svetru, ochotně zapózoval u poutače, na němž byla loga NHL a olympiády. „Pozdravujte ode mě Jaromíra. A doufám, že od něj dostanu podepsanou knížku,“ pousmál se.
Rozhovor začíná pod grafikou.
Co říkáte na dosavadní průběh turnaje?
„Jsou to skvělé zápasy, hráči si opravdu užívají, že tady mohou hrát. Reakce fanoušků je úžasná, baví je to. Vždycky je krásné vidět, jak je olympijská rodina pohromadě.“
Předešlé dvoje Hry jste svoje hráče nevyslali. Co to dělalo s vaším hokejovým srdcem?
„Je to komplikované. Protože turnaj má rušivý dopad na sezonu NHL. Takže musíme najít balanc. Víme, že je to důležité pro hráče, a věříme, že je to dobré pro hokej. Ale do Pekingu jsme nemohli jet kvůli covidu. Protože jsme museli znovu dát do programu 150 zápasů. Takže nebylo jiné zbytí.“
Sledoval jste olympiádu alespoň na dálku?
„Tehdy jsem se víc zaměřil na NHL vzhledem k tomu, že na ledě nebyli zámořští hráči. Ale věřím, že ze strany Mezinárodního olympijského výboru je na naši účast dobrá odezva, takže určitě budeme v téhle snaze pokračovat. Poprvé to bylo v roce 1998 v Naganu. Předtím hráči NHL nikdy nehráli. Právě tahle zkušenosti byla úžasný první krok.“
Zvlášť pro český tým.
„Ano, zrovna jsem to měl na jazyku. Právě tam jste vyhráli. Byl to experiment, který jsme ale vylepšovali během dalších let.“
Máte čas se podívat na jiné sporty?
„Cortina je moc daleko, takže zůstávám v Miláně kvůli hokeji. Chodím na většinu zápasů, byl jsem se podívat jenom na jeden jiný sport. Jinak jsem v hale. Máme tady dost práce, takže na nic jiného není čas. Což je dobře.“
Vy jste Američan, takže…