Hajzlík Kelemen i mentor Hudáček. Do extraligy může přivézt medaili hned devět Slováků
Nick Olesen smutnil po osmifinálovém vyřazení s Českem, ze hry je i početná lotyšská enkláva, Ital Phil Pietroniro a sedmička českých reprezentantů z domácí soutěže. Extraligu na olympijských hrách v Miláně reprezentuje už jen devět Slováků, kteří mají jedinečnou příležitost vybojovat medaili z Her. „Pořád jsme v bublině, soustředíme se na zápasy. Stále jsou před námi ty nejdůležitější,“ věděl brněnský útočník Lukáš Cingel před semifinálovým bojem. Jakou roli mají extraligoví hokejisté v týmu trenéra Vladimíra Országha?
Stanislav Škorvánek (Hradec Králové)
- brankář, 30 let
- 1 zápas, úspěšnost 90,9 %
V Hradci Králové platí za jasnou gólmanskou jedničku, s 2250 odchytanými minutami je třetím nejvytíženějším gólmanem extraligy a mezi elitu se řadí i v počtu vychytaných nul a v úspěšnosti zákroků. V reprezentaci musel přijmout rozdílnou roli. Záda kryje Samuelu Hlavajovi z AHL, mezi tři tyče se dostal jen jednou. Při nervózní přetahované s houževnatými Italy čelil 22 střelám a pomohl Slovákům k důležitému vítězství 3:2. Jinak vytváří spolu s Adamem Gajanem servis Hlavajovi a hráčům z pole na trénincích. Nechyběl ani na dobrovolném nácviku před semifinále.
Peter Čerešňák (Pardubice)
- obránce, 33 let
- 4 zápasy, 0+2
Pro Dynamo je už čtvrtou sezonu oporou zadních řad, vyniká skvělou produktivitou, přestože v posledních dvou ročnících lehce zbrzdil. V 31 zápasech dosáhl na 18 bodů (7+11), důležitou úlohu má i ve slovenské reprezentaci. S Marinčinem vytvořil třetí obranný pár, hraje i přesilovky a s +6 je nejlepším Slovákem ve statistice plus/mínus. Nejvíc zazářil ve skupinovém utkání proti Švédsku, kde bral zatím jediné dvě asistence na turnaji. Slovensko sice padlo, ale díky lepšímu skóre si zajistilo přímý postup do čtvrtfinále a schůdnější cestu dál. Bez Čerešňáka by se to nepovedlo.
Michal Ivan (Liberec)
- obránce, 26 let
- 1 zápas, 0+0
Dostal nevděčnou roli osmého beka, všechny zápasy kromě jednoho sledoval z tribuny. Proti Finsku strávil na ledě jen 3 minuty a 26 sekund, přesto se nachomýtl k prvnímu gólu Slováků na turnaji. Na pozici sedmého obránce ho posléze vystřídal Koch. Z Liberce je přitom Ivan zvyklý na velké minuty, mezi Bílými Tygry je čtvrtým nejvytěžovanějším bekem a hraje i oslabení. Zadaný úkol od trenérského štábu ale pokorně přijal a na případnou šanci se pilně chystá v trénincích. Před semifinálovou bitvou dřel na ledě s asistentem kouče a pracoval na dovednostech. Jeho chvíle ještě může přijít.
Patrik Koch (Třinec)
- obránce, 29 let
- 3 zápasy, 0+2
Na olympiádě si vyměnil roli s Ivanem. První zápas byl mimo sestavu, později naskakoval z pozice sedmého obránce a měl méně než deset minut na ledě za zápas. Sedlo mu utkání proti Německu, kdy tvrdou hrou pomáhal deptat největší soupeřovy hvězdy. Jako odměnu přidal dvě gólové nahrávky a vyhoupl se přes čtvrthodinu ve hře. V sestavě paradoxně nahradil parťáka z Třince Marinčina. I u Ocelářů Koch ukazuje, že i s menším vytížením dokáže naložit výborně. Na Hrách se drží ve statistice účasti na ledě na luxusní hodnotě +5 a ukazuje se jako dobrá varianta do bojů o medaile.
Martin Marinčin (Třinec)
- obránce, 34 let
- 4 zápasy, 0+0
Turnaj ho nepotkal v nejlepší formě, ze slovenských beků zatím působí nejméně jistým dojmem. Ve třetím obranném páru několikrát chyboval, proti Německu ho trenéři posadili už po 3 minutách a 16 sekundách na ledě. Koch jako náhrada pak příjemně překvapil a teoreticky může spoluhráče z reprezentace i z klubu vytlačit ze šestky beků pro medailové boje. Marinčin je přitom v Třinci nejvytěžovanějším zadákem a ve statistice plus/mínus drží luxusní hodnotu +13. Na olympiádě je ale zatím v mínusu a kanadskými body se do statistik nezapsal. Po utkání proti Finsku jeho role klesá.
Lukáš Cingeľ (Kometa)
- útočník, 33 let
- 4 zápasy, 0+1
Dost možná největší překvapení slovenské olympijské nominace. Do týmu se dostal dodatečně za zraněného Marka Hrivíka, jeho volba například na úkor Kristiána Pospíšila leckoho šokovala. Cingeľ ale zatím svěřenou roli zvládá. Do hry chodí z pozice 13. útočníka, při absenci Martina Pospíšila se posunul proti Švédům na střed druhého útoku. Přesně zapadá do slovenské neúnavné a nepříjemné hry, soupeřům dokáže odčerpávat síly. Proti Itálii přidal asistenci, i když byl na ledě jen pět a půl minuty. V Kometě je zvyklý na výraznější roli, ale letos se mu bodově příliš nedaří.
Libor Hudáček (Třinec)
- útočník, 35 let
- 4 zápasy, 1+1
V pětatřiceti letech ukazuje, že se může měřit s nejlepšími hráči světa. V lajně s talentovaným Dvorským má dost možná i roli mentora, pro něj a pro druhé křídlo získává puky a vytváří šance. Proti Italům se střelecky prosadil v přesilové hře, ve čtvrtfinále s Německem nahrával Okuliarovi na gól. Nedivte se, že se na něj snáší chvála. Skvělý ročník hraje i v Třinci, kde je s 37 body (16+21) nejproduktivnějším hráčem týmu. Na Hrách zatím tolik neboduje, jenže na tým má zásadní vliv svojí prací. I díky němu je Dvorský tak výrazný a na olympiádě je v top desítce bodování.
Miloš Kelemen (Pardubice)
- útočník, 26 let
- 4 zápasy, 1+0
Roli hokejového hajzlíka zvládá na olympiádě snad ještě lépe než v Pardubicích. Pokud chcete znát recept na slovenský úspěch, podívejte se na jeho lajnu. Kelemen, Regenda i Pospíšil jsou urostlí borci, kteří milují hru do těla a umí soupeři hokej znechutit. Proti Německu prakticky eliminovali hvězdného Draisaitla a přidali góly. Trefil se i Kelemen, důležitou úlohu sehrál i u dalších branek. Jeho hru je extrémně zábavné sledovat, v Dynamu ji vypiloval takřka k dokonalosti. Pokud chtějí Slováci uspět v bojích o medaile, budou potřebovat, aby druhá formace byla pořád stejně nepříjemná.
Matúš Sukeľ (Litvínov)
- útočník, 30 let
- 4 zápasy, 1+0
Zdánlivě neviditelná jistota ve slovenské sestavě. Z pozice centra má na starosti čtvrtý útok, za úkol má perfektní defenzivu a ničení soupeřových útoků. Jako nadstavbu přidal gól proti Itálii, týmu má co nabídnout i jako lídr. V Litvínově je už čtvrtou sezonu kapitánem, depresi ze zpackaného ročníku a nadcházející účasti v baráži dokázal setřást a Slovensku pomáhá poctivou prací. Oproti skvělé minulé sezoně v extralize zpomalil v produktivitě, s 19 body (8+11) je i tak druhý nejlepší v dresu Vervy. V bojích o medaile bude mít na práci zastavování největších světových hvězd.