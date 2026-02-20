Slovensko vs. Finsko v TV: kde sledovat zápas o 3. místo živě?
Slovenští hokejisté v semifinále nestačili na výběr USA a čeká je bitva o bronzové medaile. V souboji o 3. místo narazí na Finsko, které už v rámci základní skupiny dokázali porazit přesvědčivě 4:1. Podaří se jim to i tentokrát? Utkání startuje v sobotu ve 20:40. Kde můžete sledovat duel Slovensko vs. Finsko živě? Kompletní přehled hokejového play off na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
Slovensko vs. Finsko na ZOH 2026
|Datum: sobota 21. února (20:40)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Slovensko vs. Finsko v TV?
Slovenskou reprezentaci čeká bitva o olympijský bronz proti Finsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, sledovat jej můžete i na platformě HBO Max nebo na slovenské stanici STVR Šport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Slovensko vs. Finsko začíná v sobotu 21. února od 20:40.
TV program hokeje na ZOH 2026
|Zápas o 3. místo – sobota 21. února
|16:40
|Slovensko - Finsko ONLINE
|ČT sport
|Finále – neděle 22. února
|14:10
|Kanada - USA ONLINE
|ČT sport
H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Slovenska a Finska
Slovensko a Finsko na sebe narážejí především na půdě mistrovství světa a olympijských her. Naposledy se tito soupeři potkali právě během skupinové fáze probíhajícího turnaje, kde Slováci slavili vítězství 4:1. Celková bilance posledních deseti vzájemných měření sil však vyznívá lépe pro Suomi – Finové dokázali v tomto období zvítězit osmkrát.
|Datum
|Zápas a výsledek
|11. 02. 26
|Slovensko - Finsko 4:1
|20. 05. 25
|Slovensko - Finsko 1:2
|26. 05. 22
|Finsko - Slovensko 4:2
|18. 02. 22
|Finsko - Slovensko 2:0
|10. 02. 22
|Finsko - Slovensko 6:2
|11. 05. 19
|Slovensko - Finsko 2:4
|21. 04. 17
|Slovensko - Finsko 3:2
|19. 04. 17
|Slovensko - Finsko 0:3
|15. 05. 16
|Slovensko - Finsko 0:5
|08. 04. 16
|Finsko - Slovensko 6:1