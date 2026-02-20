Předplatné

Slovensko vs. Finsko v TV: kde sledovat zápas o 3. místo živě?

Útočník Juraj Slafkovský touží dotáhnout Slovensko do finále olympijského turnaje
Otakar Plzák
Hokej na ZOH 2026
Slovenští hokejisté v semifinále nestačili na výběr USA a čeká je bitva o bronzové medaile. V souboji o 3. místo narazí na Finsko, které už v rámci základní skupiny dokázali porazit přesvědčivě 4:1. Podaří se jim to i tentokrát? Utkání startuje v sobotu ve 20:40. Kde můžete sledovat duel Slovensko vs. Finsko živě? Kompletní přehled hokejového play off na ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

Slovensko vs. Finsko na ZOH 2026

Datum: sobota 21. února (20:40)
Dějiště: Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Slovensko vs. Finsko v TV?

Slovenskou reprezentaci čeká bitva o olympijský bronz proti Finsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, sledovat jej můžete i na platformě HBO Max nebo na slovenské stanici STVR Šport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Slovensko vs. Finsko začíná v sobotu 21. února od 20:40.

TV program hokeje na ZOH 2026

Zápas o 3. místo – sobota 21. února
16:40Slovensko - Finsko ONLINEČT sport
Finále – neděle 22. února
14:10Kanada - USA ONLINEČT sport

H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Slovenska a Finska

Slovensko a Finsko na sebe narážejí především na půdě mistrovství světa a olympijských her. Naposledy se tito soupeři potkali právě během skupinové fáze probíhajícího turnaje, kde Slováci slavili vítězství 4:1. Celková bilance posledních deseti vzájemných měření sil však vyznívá lépe pro Suomi – Finové dokázali v tomto období zvítězit osmkrát.

DatumZápas a výsledek
11. 02. 26Slovensko - Finsko 4:1
20. 05. 25Slovensko - Finsko 1:2
26. 05. 22Finsko - Slovensko 4:2
18. 02. 22Finsko - Slovensko 2:0
10. 02. 22Finsko - Slovensko 6:2
11. 05. 19Slovensko - Finsko 2:4
21. 04. 17Slovensko - Finsko 3:2
19. 04. 17Slovensko - Finsko 0:3
15. 05. 16Slovensko - Finsko 0:5
08. 04. 16Finsko - Slovensko 6:1

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

