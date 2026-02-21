České hokejové ohlédnutí za ZOH: co se nepovedlo, co šlo udělat jinak a kudy dál?
Kolik scházelo, aby hokejisti zatřásli s královskou mocností, dovedli do deprese hrdou, sebevědomou a tím pádem i zdravě arogantní Kanadu? Na vzedmutí během osmnáctého únorového dne mohou být čeští hráči pyšní, okázale se zvedli z bláta matné zábavy a pracně se lopotili za splněním obřího snu. Byl na čepeli, jen ho zvednout do víka… Bohužel, javorový list si opět našel skulinu k natřásání vlastní dokonalosti. Co se nepovedlo, šlo třeba udělat jinak a nemělo by zapadnout? A kudy by se mohl či měl národní sport ubírat dál?
Vyvětrat se mohlo dřív
Lidi nejsou blbí, řekl by klasik. Něco v tom mančaftu haprovalo, neladilo. Až národní hokejová banda musela zabouchnout dveře a všechno potřebné si vyříkat. Po nervech v kvalifikaci s Dány přišel klíčový hráčský mítink, jenž z útrob kabiny vyhnal zápach negativních pocitů a dosud nevyřčených myšlenek, které otravovaly vzduch a přibližovaly hodně hořký odjezd domů.
Hráči s čistou hlavou a maximální vervou naskočili na obřího favorita, masivní touhou dovedli rivala do krajních nesnází, na samou hranu sportovní smrti. Kanadská nátura je však nezlomná, strach skoro nezná, kritické momenty v ní rozproudí ještě větší entuziasmus. Původně málo nebezpečný výlet Mitche Marnera do tříčlenné české domobrany v nastavení způsobil naší zemi citovou katastrofu.
Velká škoda, se česká výprava nezmobilizovala o něco dříve. V předchozích čtyřech vystoupeních jste vždy našli větší než malé množství chyb, zmatků a nedotažeností.
|Josef Marha o českých přemožitelech: „Tam, kde se ostatní začnou strachovat o výsledek a s blížícím se koncem nechtěně měnit svou hru, hrát opatrněji, tam Kanada přidá a nepochybuje, že si pro to dojde.“
Zbytečná žluč vůči sudím
Dojezd smutně ztraceného čtvrtfinále s Kanadou přinesl částečně pochopitelnou, ovšem mnohem víc bezdůvodnou hořkost. K vyřazeným Čechům se snášely pochvaly a kredit celého hokejového světa. A právem. Všichni chápeme bolestivé emoce po nedotažené senzaci, zároveň se však očekává, že z turnaje odejdete s grácií.
Nářky na výkony mužů v pruhovaném měly zbytečně velkou intenzitu. Ano, arbitři zasahovali do duelu zvláštním způsobem, při rozdávání trestů možná lehce poškodili českou stranu, nicméně třeba o nepotrestaném faulu Ondřeje Paláta na Sidneyho Crosbyho se ve smršti výčitek vůbec nemluví. Navíc daleko největší prohřešek zeber při českém gólu na 3:2 obrovským způsobem ovlivnil partii.
Dokážete si představit, co by se dělo, kdyby sudí stejným způsobem pomohli Kanadě? Čároví měli kliku, že český sok vyhrál, jinak by se po nich asi slehla zem… Bizarní události nakonec překryly hokejové náležitosti, jako například „uvaření“ českých beků v třetí části a Suzukiho vyrovnání tečí rány, která šla vedle.
|Jiří Hrdina o reakci Rulíka: „Od Radima se mi zdá ten shitstorm na rozhodčí úplně zbytečněj… Já bych to na rozhodčí úplně neházel.“
Pastrňák připomněl dřívějšího Jágra
Velikán Jaromír Jágr končil v reprezentaci několikrát. Nejprve ve svých pětadvaceti, v létě 1996 po výbuchu na Světovém poháru, kdy na české hráče létaly v pražské Sportovní hale plechovky od piva. Podruhé o konci mluvil překvapivě po zlatém Naganu dva roky poté. Důvod? V národním týmu se cítil svázaný, málo užitečný, nevyužitý trenéry do mrtě. V důsledku mrzutý, že nemůže ze sebe vymáčknout vše a mít větší podíl na celkovém výsledku.
Zatímco v NHL si určoval termíny střídání a trenéři až na výjimky důvěřovali jeho schopnostem a intuici, v reprezentaci byl dlouho nesvůj. Dokud neupravil své vnitřní nastavení, ztlumil ego a oddal se klasickým týmovým zvyklostem. Což z druhé strany líp naladilo všechny ostatní v kabině a upravilo vzduch.
Leckterým pamětníkům Jágrových eskapád řeč těla Davida Pastrňáka na Hrách v Miláně silně připomínala. Na Pastovu obranu: z NHL je zvyklý na něco jiného. Na jiný herní systém, na odlišný koučink, víc promakaný a jemu uzpůsobený.
Pastrňák má leccos společného s Jágrem. Věří si, že dokáže krást zápasy, brát klíčové úkoly na sebe, nesčetněkrát projevil slabost pro reprezentaci a vyrazil na MS, i když se v klubu netvářili. Byť to Pasta v Miláně neřekl, také on se podobně jako kdysi Jágr mohl cítit málo či nesprávně využitý. Namísto občasného prostřídávání do další formace přetahoval střídání, což k užitku nevedlo, spíš zhoršovalo situaci další naskakující směně.
Částečně se na jeho produkci promítlo, že nikdo z jeho kumpánů se nepřiblížil hře a myšlení Pavla Zachy, na kterého je zvyklý. Což však nešlo uspokojivě ovlivnit. Nicméně z položek menších minusů se vyklubal balíček negativ, který ani on svou genialitou neprorval, jak by si přál. Hrál slušně, nikoli výborně, postupně šel nahoru a asi by se vyhoupl do svého obvyklého standardu při skolení Kanady. Jenže bohužel.
|Václav Prospal o Pastrňákovi: „Lidi očekávají, že nám všechno vyhraje. Musíme být k němu fér, je superhvězda, zároveň jen součást týmu. Potřebuje pomoc druhých. Proti Kanadě svou roli splnil.“
Desetiminutový hráč NHL za extraligovou hvězdou
Věčné a nekonečné téma na důležitých pozicích v českém hokeji. Zrovna Radim Rulík téma srovnání hráče NHL s plejerem z Evropy detailně posuzuje a stanovil si zřejmou definici: „dvacetiminutový“ hráč z evropské soutěže je pro olympijský turnaj víc než polovičně vytížený borec z nejlepší světové ligy.
Vězte, že tento postoj dráždí a za domácí hokejovou oponou je hodně diskutovaný. Mnozí bývalí hráči NHL nejsou s Rulíkem ve shodě. Jejich náhled je opačný, zjednodušeně se dá vyjádřit následovně: každý hokejista, který nastupuje v NHL, je mnohem, mnohem dál než jakákoli extraligová hvězda.
Argument je prostý: mnozí v Evropě působící hráči to v NHL zkoušeli, ale po nějaké době to vzdali, nevydrželi, v ostré konkurenci si nezajistili pozici. Nezbylo jim, než se vrátit, vzdali přísný boj. Na rozdíl od nemálo jiných, kteří jsou však tuzemskou optikou často považováni za pěšáky, co se drží zuby nehty v NHL.
Právě těm není projevován dostatečný respekt, ve vnímání úrovně svých schopností jsou degradováni neprávem. Paradoxně za to, že o tvrdý chleba dennodenně bojují v zámoří a odmítají lákavé extraligové miliony a relativně komfortní fungování v ní. S čímž souvisí i následující bod.
|6 - Tolik zdravých hráčů z pole, kteří v této sezoně nastoupili v NHL, se do olympijské nominace nedostalo.
Role dost často jiné než v klubu
Mnozí evropští hráči se na milánském ledě ztratili. Ovšem nejen vlastní vinou. Například Dominik Kubalík. Proti Kanadě začal na pozici ve druhém útoku, ani v ní nestihl dohrát. Po hromadném výplachu, kdy se nechytali ani Martin Nečas s Davidem Pastrňákem, dostal z elitní formace padáka. Následně se uhnízdil ve čtvrté formaci.
Jenže co tam s takovým hráčem, jenž vyniká především střelou? V „bottom six“ nemá na úrovni olympijského hitu co pohledávat, to je prostor pro dvoumetrového Adama Klapku nebo případně i pro Matěje Blümela, jenž dokáže hrát silově a na mantinelech i jako vyloženě ofenzivní hráč. Tihle dva by nejspíš dokázali – když nic jiného – aspoň (po)změnit dlouho unylý obraz hry, jenž trpěl svou čitelností. Dodali by potřebnou energii dohrávanými souboji, ochotou být u hrazení prvním hráčem.
Jistě, dopředu to nemohl nikdo přesně vědět, ovšem už po nominaci zazněly expertské hlasy, že hlavní kouč veze nadbytek hráčů stejného či podobného naturelu. David Tomášek si i kvůli malé vytíženosti v Edmontonu nepřivezl nohy, Lukáš Sedlák se ve skupině málokdy dostal k manévrům, jaké vytváří v extralize, až pak šel nahoru. Extraligový mág Jakub Flek se v dolní pozici ztratil.
Matěj Stránský je nejproduktivnějším hráčem švýcarské NL, do této role neměl nárok se dostat. Minula se účinkem sázka na to, že se hráči z širokých kluzišť přizpůsobí rychlosti hry na rozměrech NHL. Že přepnou na jiný sport. Podobně jako předloni v Praze. Jenže tam to bylo pomalejší. Pro mnohé v čele s Radimem Rulíkem to musel být přímo knokaut.
|Václav Prospal o klíčovém utkání ve skupině: „Třeba v zápase se Švýcarskem jsme byli pomalejší, horší. Soupeř byl přímočařejší, rychle otáčel hru, cpal se víc do brány, to nám chybělo. Spoléhali jsme víc na protiútok než na celoplošnou hru a Švýcary nechali hrát místo toho, abychom ho přinutili bát se o výsledek.“
Nehonit se za medailí na MS, ale budovat
Květnové mistrovství světa je přebujelým podnikem, jenž myslí víc na outsidery než tradiční uchazeče o medaili. Formát s 16 účastníky je důležitý pro ekonomické fungování IIHF, živí totiž ztrátové akce, ale atraktivitu ředí a nepomáhá náboru hvězd z NHL. Český národ vždy lační po medaili, má to logiku, ovšem teď by měl ze všeho nejvíc fandit pořádnému rozvoji. K čemu vám je medaile z šampionátu, když pak vidíte, na jaké úrovni se hraje hokej na přehlídce těch nejlepších, tedy na olympiádě?
Zdejší hokej by měl pojmout turnaje MS jako příležitost pro budování nové generace s výhledem na Hry 2030 ve Francii. Obnáší to důkladnou a nefalšovanou sázku na talentované mladé hráče, jimž se každá taková zkušenost bude hodit, otevře jim oči, nastaví pracovní morálku, celkově je posune dál.
Začněme, prosím, už teď v květnu a do Švýcarska berme co nejvíc hráčů z letos stříbrné dvacítky či z předchozích medailových juniorských akcí. Neřešme až tak umístění, nesázejme tolik na veterány ve smyslu jejich zápasového přetížení, spíš jim určeme pedagogickou roli. Jeden příklad za všechny? Liberecký defenzivní pár Radim Šimek – Tomáš Galvas. Mazák se stále solidní fazonou a k němu velká česká budoucnost.
Kdo by měl také přicházet do úvahy pro MS 2026
brankáři
- Jakub Dobeš (24 let, Montreal)
- Nick Malík (23 let, Plzeň)
- Michael Hrabal (21 let, UMass/NCAA)
obránci
- Tomáš Cibulka (21 let, České Budějovice)
- Tomáš Hamara (21 let, Belleville/AHL)
- Tomáš Galvas (20 let, Liberec)
- Matteo Kočí (20 let, Karlovy Vary)
- Dominik Badinka (20 let, Chicago/AHL)
- Adam Jiříček (19 let, Brantford/OHL)
- Jakub Fibigr (19 let, Windsor/OHL)
- Radim Mrtka (18 let, Seattle/WHL)
útočníci
- Eduard Šalé (20 let, Coachella/AHL)
- Petr Sikora (20 let, Třinec)
- Jakub Štancl (20 let, Springfield/AHL)
- Miroslav Holinka (20 let, Edmonton/WHL)
- Adam Jecho (19 let, Edmonton/WHL)
- Vojtěch Čihař (18 let, Kelowna/WHL)
Odhodit despekt vůči AHL
Severoamerická AHL má v leckterých českých kruzích pořád ještě nádech soutěže pro hokejové dřeváky a neumětely. Realita je dávno jiná. Z tamní soutěže se během posledních let stala rozvojová liga pro talentované i zkušenější hráče s potenciálem na vstup do NHL. Ne úplně všude, ovšem na mnoha adresách ano. Nebýt jí, Jiří Kulich dnes rozhodně neměl tolik startů NHL, jako má.
Osvojíte si zámořský styl hry, zvyknete si náročné cestování, dostanete do sebe tamní mentalitu. Matěj Blümel v předchozí sezoně American Hockey League napálil téměř padesát gólů, k nominaci do Milána mu to nestačilo. Hlavní důvod? Neprosadil se víc v NHL v trikotu Bruins. Nikdo netvrdí, že by Blümel v Miláně exceloval, jde spíš o to, že se jeho šance šmahem přiblížily nule, jakmile byl z Bostonu poslán dolů do Providence. Ale proč?
Bývalý obránce Jiří Fischer, dlouhé roky vysoko postavený manažer ve strukturách Detroit Red Wings, zhruba před rokem Sportu potvrdil, že je v Česku AHL neprávem podceňovaná. Sám cestuje po Evropě a soutěž řadí úrovní výš než mnohé jiné evropské ligy. Vlastně stačí říci jedno jméno: Pavol Regenda, hráč dlouho „uvězněný“ na farmě San Jose Sharks. Dnes pan Hráč. Podívejte, jak válí za Slováky na olympiádě.
V AHL působí trenéři Václav Prospal s Jaroslavem Modrým, také oni mohli českému štábu posloužit jako kvalitní rádci před nominací, kteří mají v hlavě srovnání AHL, extraligy a reprezentace. Nebyl však zájem. Chyba nemalá a rozhodně zbytečná v éře slabšího českého zastoupení v NHL.
|Václav Prospal o nulovém zájmu: „Ne, z reprezentace mi nikdo nevolal.“
Nutnost jezdit ven, inspirovat se
Hokejový rebel Radek Duda dráždil na ledě a dráždí i dál svými často břitkými komentáři na komoru. Nebojí se být upřímný, přímý. Mnozí nad jeho výroky mávnou rukou kvůli vokálnější formě a hlavní sdělení informace neberou vážně. Povětšinou však ti, kteří hokej sledují od Aše po Vsetín a dál už ne. Svět však uhání neskutečným tempem a Česko rozhodně není místem, kde se rodí nápady hodné následování. Česko je zemí, které se často zdráhá kopírovat i dávno prověřené a funkční modely ze zahraničí.
Přitom je to jednoduché. Veškeré výborné ideje se kuchtí v NHL a po tamním okolí. Po desítky let se s tu menším či větším zpožděním dostanou do Evropy, včetně naší země. Stačí se nechat inspirovat, být aktivní, cestovat do zámoří, zajímat se, prohlubovat kontakty.
Podívejte se na americký kolos NCAA. Do posledního detailu propracovaný vysokoškolský projekt s neuvěřitelným zázemím pro sportovní rozvoj propojený se studiem. Po právu absolutní hit a to už i pro řadu talentovaných kanadských hokejistů. Asi vědí, co se děje, kam hokej směřuje, nebo ne?
Pokud má české hokejové vedení všech pět pohromadě, musí si najít čas a vyrazit na průzkum, ideálně s některými vládními činiteli, protože tento výchovný model (samozřejmě v menším) potřebuje český sport, nejen hokej, jako sůl. Ideálně od střední školy. Čím dříve se jej podaří prosadit, tím lépe.
Kdo na vlastní oči viděl profesionální zázemí některých univerzit, nejen přístrojové, ale i lidské, zalapal po dechu v údivu, co je možné v dnešní době vybudovat.
|5 - Tolik českých hráčů se v uplynulém období rozhodlo přijmout nabídku z NCAA: Jakub Fibigr, Tobiáš Tvrzník, Maxmilian Curran, Vashek Blanár a Marek Peroutka.
Cizinci v extralize? Ano, ale špičkové, žádné záplaty
V současnosti Vojtěch Čihař, Tomáš Galvas nebo Petr Tomek, v minulosti Martin Nečas budiž příklady, jimiž je záhodno se inspirovat a pracovat na dalších. Zkrátka má smysl rozvíjet český talent, dát si s ním práci, poskytovat mu šanci v nejvyšší domácí soutěži. Samozřejmě, že podpora nesmí být umělá, nelze poskytovat místo někomu, kdo natažené ruce nejde naproti vlastním úsilím.
Nehledě na problematickou úroveň juniorské extraligy, tuzemský hokej disponuje zajímavým artiklem, jenž stojí za to rozvíjení. Musí se však sejít víc věcí. Pracovitý hráč, kvalitní trenér a generální manažer, jenž vidí dál než na víkendové body a konec sezony. A který si nezvolí jednodušší cestu sebrat z trhu zapleveleného průměrnými cizinci další záplatu na přechodné období.
Zahraniční hráči jsou kořením každé soutěže, ale musí mít nespornou kvalitu. Zatímco ve všech jiných evropských soutěžích (možná kromě DEL), jsou importy nuceny hrát prim, jinak tam nevidí důvod, proč by vás měli upřednostňovat na úkor domácího hráče, v Česku nabíráte zahraniční pracovní sílu kamkoli.
Je paradoxní, že 200 tisíc měsíčně dáte prakticky jakémukoli cizinci, k tomu auto, letenky a bydlení, ale s vlastním odchovancem se dohadujete o každou tisícovku. Pak se nemůže nikdo divit, že mladý borec zvolí severskou nebo zámořskou cestu. Co tady v nechtěném prostředí? Zvlášť když ví, že při cestě zpět, i když venku neuspěje, dostane z extraligy lepší nabídky než při odchodu ven.
|95 - Taková je v procentech podle vedení svazu „úmrtnost“ mladých českých hráčů v zámoří. Jde však o údaj k hráčům, kteří se nedostanou do NHL.