Růžička popsal, jak se dal využít Pastrňák: Hertl je jiný hráč. A mile mě překvapil...
Byl kapitánem zlatého týmu v Naganu, jako trenér zažil turnaj pod pěti kruhy dvakrát. V Salt Lake City 2002, kdy dělal asistenta, a osm let později ve Vancouveru vedl Vladimír Růžička mužstvo coby hlavní kouč. Na obou olympiádách Češi vypadli ve čtvrtfinále, stejně jako letos v Miláně. „Bylo to jako sedmé utkání play off," vracel se k bitvě s Kanadou. Přidal i postřehy k českému týmu, ale nejen k němu. Překvapilo ho, že Červenka a Pastrňák spolu nehráli od začátku.
Olympijské čtvrtfinále připomnělo World Cup 2004. Český tým tehdy postoupil v play off přes Švédy a v torontském semifinále domácí Kanadě pořádně zatápěl. Nakonec taky padl v prodloužení. Vladimír Růžička stál tehdy na střídačce, jako trenér u reprezentace tehdy začínal. Vedl ji s přestávkami téměř šest let. Od loňského prosince šéfuje druholigovému Ústí nad Labem.
Nevrátily se vám při sledování olympijského čtvrtfinále vzpomínky na Světový pohár?
„Hrálo se v Torontu, takže byl docela hukot. V Miláně naši zvládli zápas taky velice dobře. V předchozích třech to nebylo ono, ale na čtvrtfinále se tým velice dobře připravil a zdálo se mi, že naopak Kanaďani byli dost nervózní. I tím, že se podařilo obrátit z nepříznivého stavu na 2:1, bylo vidět, že jsou docela rozhození. V prvním zápase hráli úplně free. Věděli, že přijdou další. Jenže kdyby jim nevyšel tenhle, pojedou domů. Bylo to jako sedmé utkání play off.“
Co se s Kanadou stalo? Sestavili neskutečný tým, v prvním útoku měli McDavida, MacKinnona a Celebriniho, tři ze čtyř nejproduktivnějších hráčů NHL.
„Vyhrávali jsme osobní souboje, byli rychlí, hráli jsme zase takový ten náš hokej. Bylo tam hodně bojovnosti, obětavosti, všeho. Taky nám pomohlo, že se jim zranil Crosby. Tím trochu utrpěli. V hokeji zranění přicházejí, ale jedna jejich lajna se tím rozhodila. V prvním utkání nás předčili úplně ve všem. Tady už se nedalo uhnout. Vyhraješ, postupuješ, prohraješ, jedeš domů. Čtvrtfinále zároveň ukázala, jak je to vyrovnané. Ze čtyř zápasů tři skončily v prodloužení. Zajímavé je, jak byla nastavení rychlá. Hraje se ve třech, ale kvalita hráčů je taková, že se rozhodne brzy. Náš zápas skončil ve druhé minutě, další dva ve čtvrté.“
Čeští hráči už před turnajem připomínali, že musí hrát v Miláně jako tým. Jenže někdy to tak nevypadalo. Co se stalo, že se najednou tak vzchopili?
„Měli jsme poměrně zkušené hráče. Vždycky je to o týmu a o tom, co si řeknou mezi sebou. Hlavně jsou chytří. V zápase šlo o všechno, předtím to nebylo ono. Bylo vidět, že si to uvědomili. Taky pro nás hrálo, že Kanaďany všichni tolik favorizovali a ve skupině vyšli ze tří zápasů se skóre 20:3. Takže jsme neměli vlastně co ztratit. Hráči tam nechali všechno, byli jsme rovnocenným soupeřem. Opravdu neskutečně dobrý zápas.“
Viděl jste něco, co by se dalo udělat jinak?