Předplatné

Kanaďanům se vrátil humor vůči Čechům. Sami poslali na hřiště dva hráče navíc...

Kanaďané hráli proti Finům v sedmi
Kanaďané hráli proti Finům v sedmiZdroj: Repro ČT Sport
Potyčka v duelu Kanada - Finsko
Potyčka v duelu Kanada - Finsko
Šarvátka ve finském brankovišti
Šarvátka ve finském brankovišti
Mikko Rantanen slaví se spoluhráči gól do sítě Kanady
Mikko Rantanen slaví se spoluhráči gól do sítě Kanady
Mikko Rantanen slaví se spoluhráči gól do sítě Kanady
18
Fotogalerie
cze
Hokej na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Jen co dozněly kanadské vtipy směrem k české reprezentaci, že čtvrtfinálový gól na 3:2 vstřelila až s osmi hokejisty na place, hráli Kanaďané se sedmi borci na ledě v úvodní třetině olympijského semifinále s Finskem. Na rozdíl od předchozího utkání, kde rozhodčí nedokázali prohřešek proti pravidlům vůbec odhalit a na turnaji už si nezapískají, se tentokrát arbitři probudili včas. Javorovým listům nařídili trest. Seveřané z úvodní početní převahy neudeřili, ale pak se do Kanady pustili zostra.

Navzdory kanadskému postupu do semifinále to bylo prakticky hlavní zámořské téma. Jak Češi zásluhou Ondřeje Paláta udeřili čtvrtfinálovým gólem s příliš vysokým počtem hráčů na hřišti. Nebývalé pochybení mužů v pruhovaném řešila většina zámořských reportérů a fanoušků, výběr Radima Rulíka se stával terčem humorných koláží. Na nich nebylo „jen“ osm hráčů, ale prakticky celá střídačka.

Zámořský humor osud obrátil hned v dalším utkání Kanady proti Finsku. V první třetině se v jednu chvíli na kluziště podívalo osm hráčů v červených dresech. Jakoby snad chtěli napodobit český trik…

Tentokrát sudí nespali a odpískali přestupek. Finové ovšem početní převahu nevyužili. Mnohem víc už se jim dařilo v další výhodě, kdy udeřil Mikko Rantanen. V průběhu druhé třetiny pak skóre narostlo i na hodnotu 2:0 zásluhou Erika Hauly. Utkání stále probíhá.

Sledujte on-lineLIVE
12

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů