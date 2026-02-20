Kanaďanům se vrátil humor vůči Čechům. Sami poslali na hřiště dva hráče navíc...
Jen co dozněly kanadské vtipy směrem k české reprezentaci, že čtvrtfinálový gól na 3:2 vstřelila až s osmi hokejisty na place, hráli Kanaďané se sedmi borci na ledě v úvodní třetině olympijského semifinále s Finskem. Na rozdíl od předchozího utkání, kde rozhodčí nedokázali prohřešek proti pravidlům vůbec odhalit a na turnaji už si nezapískají, se tentokrát arbitři probudili včas. Javorovým listům nařídili trest. Seveřané z úvodní početní převahy neudeřili, ale pak se do Kanady pustili zostra.
Navzdory kanadskému postupu do semifinále to bylo prakticky hlavní zámořské téma. Jak Češi zásluhou Ondřeje Paláta udeřili čtvrtfinálovým gólem s příliš vysokým počtem hráčů na hřišti. Nebývalé pochybení mužů v pruhovaném řešila většina zámořských reportérů a fanoušků, výběr Radima Rulíka se stával terčem humorných koláží. Na nich nebylo „jen“ osm hráčů, ale prakticky celá střídačka.
Zámořský humor osud obrátil hned v dalším utkání Kanady proti Finsku. V první třetině se v jednu chvíli na kluziště podívalo osm hráčů v červených dresech. Jakoby snad chtěli napodobit český trik…
Tentokrát sudí nespali a odpískali přestupek. Finové ovšem početní převahu nevyužili. Mnohem víc už se jim dařilo v další výhodě, kdy udeřil Mikko Rantanen. V průběhu druhé třetiny pak skóre narostlo i na hodnotu 2:0 zásluhou Erika Hauly. Utkání stále probíhá.