Předplatné

Hokej ONLINE: USA - Slovensko 1:0. Rychlý gól favorita, skóre otevřel Larkin

Juraj Slafkovský před semifinále s USA
Juraj Slafkovský před semifinále s USAZdroj: ČTK / AP / Petr David Josek
Útočník Juraj Slafkovský touží dotáhnout Slovensko do finále olympijského turnaje
Slovenští hokejisté se radují z postupu do semifinále ZOH po výhře nad Německem
Slovenští hokejisté se radují z postupu do semifinále ZOH po výhře nad Německem
Slovenský brankář Samuel Hlavaj proti Německu na ZOH 2026
Slovenští obránci Erik Černák a Martin Fehérváry se radují z gólu proti Německu na ZOH 2026
Slovenští hokejisté se radují z gólu proti Německu na ZOH 2026
7
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (8)

Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně a Cortině je pro Slovensko dosud spanilá jízda. Nejprve Slafkovský a spol. ovládli silnou skupinu s Finskem a Švédskem, ve čtvrtfinále si pak hravě poradili se Švédskem. V boji o senzační finále jim stojí jedna z nejsilnějších zemí světa USA. Podaří se týmu doplněnému o mnoho hráčů z extraligy uspět? ONLINE přenos sledujte od 21.10 na iSportu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE >>>

Sledujte on-lineLIVE
10

Vstoupit do diskuze (8)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, Češi padli ve čtvrtfináleProgram biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů