Hokej ONLINE: USA - Slovensko 5:0. Favorit exceluje, Eichel vyhnal Hlavaje z branky

Brankář Samuel Hlavaj sřídal po čtvrtém inkasovaném gólu
Brankář Samuel Hlavaj sřídal po čtvrtém inkasovaném góluZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Jack Hughes přijímá gratulace od spoluhráčů
Potyčka před brankou Slovenska
Potyčka před brankou Slovenska
Brankář Samuel Hlavaj sřídal po čtvrtém inkasovaném gólu
Jack Hughes přidal třetí gól USA
Američané slaví gól Dylana Larkina
Juraj Slafkovský před semifinále s USA
14
Fotogalerie
iSport.cz
Hokej na ZOH 2026
Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně a Cortině je pro Slovensko dosud spanilá jízda. Nejprve Slafkovský a spol. ovládli silnou skupinu s Finskem a Švédskem, ve čtvrtfinále si pak hravě poradili se Švédskem. V boji o senzační finále jim stojí jedna z nejsilnějších zemí světa USA. Podaří se týmu doplněnému o mnoho hráčů z extraligy uspět? ONLINE přenos sledujte od 21.10 na iSportu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE >>>

50

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

