Hokej ONLINE: USA - Slovensko 6:2. Favorit exceluje, Regenda alespoň snižuje
Hokejový turnaj na olympijských hrách v Miláně a Cortině je pro Slovensko dosud spanilá jízda. Nejprve Slafkovský a spol. ovládli silnou skupinu s Finskem a Švédskem, ve čtvrtfinále si pak hravě poradili se Švédskem. V boji o senzační finále jim stojí jedna z nejsilnějších zemí světa USA. Podaří se týmu doplněnému o mnoho hráčů z extraligy uspět? ONLINE přenos sledujte od 21.10 na iSportu. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE >>>