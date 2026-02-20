Předplatné

USA - Slovensko 6:2. Favorit exceloval, Slafkovský a spol. si zahrají o bronz

Zklamaní Slováci na střídačce
Zklamaní Slováci na střídačceZdroj: ČTK / AP / Carolyn Kaster
Juraj Slafkovský snížil na 1:5 proti USA
Stanislav Škorvánek vystřídal v brance Samuela Hlavaje
Juraj Slafkovský tvrdě zasáhl obránce USA Brocka Fabera
Brankář Samuel Hlavaj sřídal po čtvrtém inkasovaném gólu
Jack Hughes přijímá gratulace od spoluhráčů
Potyčka před brankou Slovenska
Potyčka před brankou Slovenska
Filip Ardon
Hokej na ZOH 2026
PŘÍMO Z ITÁLIE | Vzali papírové předpoklady a do puntíku je naplnili. Po návratu NHL na olympijské hry uvidí hokejový svět finále mezi Kanadou a USA. Po odpoledním ubojovaném obratu Javorových listů se suverénnějším způsobem posunuli do boje o zlato i Američané. Slovensko bude po jednoznačné porážce 2:6 obhajovat bronz z posledních Her. V sobotu (20:40) vyzve Finsko. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE >>>

Bylo to 19 sekund, které definitivně rozhodly o osudu zápasu. Slováci ztráceli s Američany o dva góly, po polovině zápasu schytaly dva ostré políčky. Nejdřív krásnou individuální akcí udeřil Jack Hughes, vzápětí přidal čtvrtý zásah Jack Eichel. Slovensko stáhlo z brankoviště Samuela Hlavaje, do boje se zámořským uragánem vyslalo Stanislava Škorvánka z Hradce Králové. Dost možná už s výhledem k sobotnímu boji o bronz, aby si gólmanská jednička odpočinula.

Americkým výpadům vzdorovali Slováci marně. Dotahovat museli od páté minuty, kdy využil rychlosti Dylan Larkin, krátce před přestávkou zvýšil z přesilové hry Tage Thompson.

Svěřenci Vladimíra Országha se snažili dosáhnout na úspěch receptem, který na turnaji dosud fungoval. Hrát nepříjemně, dotěrně, soupeře dohrávat a největším hvězdám zápas znechutit. Tentokrát ale narazili na daleko větší kalibr. V jejich oblíbené disciplíně vyzvali bratry Tkachuky. Vyhlášené provokatéry. A v tom Slováci narazili.

Zatímco proti Německu hlavně Pospíšilova lajna od začátku deptala Leona Draisaitla, tentokrát se svou hrou nepochodila. Tkachukové si na Slovácích vynutili několik faulů a ostrou hru si užívali. Brady se v rohu šikovně vyhnul pokusu o drtivý hit od Erika Černáka, pak po slovenském obrovi ještě něco pokřikoval a po čtvrtém gólu mu přidal od cesty pár menších krosčeků do zad. Matthew zase štval Olivera Okuliara a nechal ho na sobě vyfaulovat.

I proto se Slovensko ve druhé třetině prakticky nedostalo do hry, šancí mělo v celém zápase poskrovnu. Poctivý americký systém šlapal, v prostřední části hry prošlo na Connora Hellebuycka jen pět střel. Naopak Stanislav Škorvánek brzy inkasoval, když se podruhé v utkání trefil Jack Hughes. Ve třetí třetině překonal extraligového brankáře v úniku ještě Brady Tkachuk. Slovenskou radost přinesli alespoň Juraj Slafkovský a Pavol Regenda, kteří mírnili vysokou porážku.  

Fanoušci na olympijských hrách po šestnácti letech od Vancouveru a památného finále, v němž rozhodl Sidney Crosby, znovu uvidí bitvu o zlato mezi zámořskými velmocemi. Slovensko bude obhajovat už v sobotu (20:40) bronz z Pekingu. Před čtyřmi lety Slováci v bronzové bitvě porazili Švédsko. Nyní proti sobě budou mít Finsko, tedy soka, kterého v prvním zápase turnaje porazili 4:1.  

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

