USA - Slovensko 6:2. Favorit exceloval, Slafkovský a spol. si zahrají o bronz
PŘÍMO Z ITÁLIE | Vzali papírové předpoklady a do puntíku je naplnili. Po návratu NHL na olympijské hry uvidí hokejový svět finále mezi Kanadou a USA. Po odpoledním ubojovaném obratu Javorových listů se suverénnějším způsobem posunuli do boje o zlato i Američané. Slovensko bude po jednoznačné porážce 2:6 obhajovat bronz z posledních Her. V sobotu (20:40) vyzve Finsko. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE >>>
Bylo to 19 sekund, které definitivně rozhodly o osudu zápasu. Slováci ztráceli s Američany o dva góly, po polovině zápasu schytaly dva ostré políčky. Nejdřív krásnou individuální akcí udeřil Jack Hughes, vzápětí přidal čtvrtý zásah Jack Eichel. Slovensko stáhlo z brankoviště Samuela Hlavaje, do boje se zámořským uragánem vyslalo Stanislava Škorvánka z Hradce Králové. Dost možná už s výhledem k sobotnímu boji o bronz, aby si gólmanská jednička odpočinula.
Americkým výpadům vzdorovali Slováci marně. Dotahovat museli od páté minuty, kdy využil rychlosti Dylan Larkin, krátce před přestávkou zvýšil z přesilové hry Tage Thompson.
Svěřenci Vladimíra Országha se snažili dosáhnout na úspěch receptem, který na turnaji dosud fungoval. Hrát nepříjemně, dotěrně, soupeře dohrávat a největším hvězdám zápas znechutit. Tentokrát ale narazili na daleko větší kalibr. V jejich oblíbené disciplíně vyzvali bratry Tkachuky. Vyhlášené provokatéry. A v tom Slováci narazili.
Zatímco proti Německu hlavně Pospíšilova lajna od začátku deptala Leona Draisaitla, tentokrát se svou hrou nepochodila. Tkachukové si na Slovácích vynutili několik faulů a ostrou hru si užívali. Brady se v rohu šikovně vyhnul pokusu o drtivý hit od Erika Černáka, pak po slovenském obrovi ještě něco pokřikoval a po čtvrtém gólu mu přidal od cesty pár menších krosčeků do zad. Matthew zase štval Olivera Okuliara a nechal ho na sobě vyfaulovat.
I proto se Slovensko ve druhé třetině prakticky nedostalo do hry, šancí mělo v celém zápase poskrovnu. Poctivý americký systém šlapal, v prostřední části hry prošlo na Connora Hellebuycka jen pět střel. Naopak Stanislav Škorvánek brzy inkasoval, když se podruhé v utkání trefil Jack Hughes. Ve třetí třetině překonal extraligového brankáře v úniku ještě Brady Tkachuk. Slovenskou radost přinesli alespoň Juraj Slafkovský a Pavol Regenda, kteří mírnili vysokou porážku.
Fanoušci na olympijských hrách po šestnácti letech od Vancouveru a památného finále, v němž rozhodl Sidney Crosby, znovu uvidí bitvu o zlato mezi zámořskými velmocemi. Slovensko bude obhajovat už v sobotu (20:40) bronz z Pekingu. Před čtyřmi lety Slováci v bronzové bitvě porazili Švédsko. Nyní proti sobě budou mít Finsko, tedy soka, kterého v prvním zápase turnaje porazili 4:1.