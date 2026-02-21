USA - Slovensko 6:2. Náraz Slafkovského a spol. Teď přijde nejdůležitější zápas, ví trenér
PŘÍMO Z ITÁLIE | Vzali papírové předpoklady a do puntíku je naplnili. Po návratu NHL na olympijské hry uvidí hokejový svět finále mezi Kanadou a USA. Po odpoledním ubojovaném obratu Javorových listů se suverénnějším způsobem posunuli do boje o zlato i Američané. Slovensko bude po jednoznačné porážce 2:6 obhajovat bronz z posledních Her. V sobotu (20:40) vyzve Finsko. „Jako by nám zápas trochu svazoval ruce. Tolik chyb jsme možná neudělali za tři zápasy,“ litoval slovenský kouč Vladimír Országh. Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE >>>
Bylo to 19 sekund, které definitivně rozhodly o osudu zápasu. Slováci ztráceli s Američany o dva góly, po polovině zápasu schytaly dva ostré políčky. Nejdřív krásnou individuální akcí udeřil Jack Hughes, vzápětí přidal čtvrtý zásah Jack Eichel. Slovensko stáhlo z brankoviště Samuela Hlavaje, do boje se zámořským uragánem vyslalo Stanislava Škorvánka z Hradce Králové. Už s výhledem k sobotnímu boji o bronz, aby si gólmanská jednička odpočinula. „Určitě. To byl hlavní důvod,“ potvrdil Országh.
Jeho svěřenci vzdorovali americkým výpadům marně. Dotahovat museli od páté minuty, kdy využil rychlosti Dylan Larkin, krátce před přestávkou zvýšil z přesilové hry Tage Thompson. „Chtěli jsme být trpěliví, ale dostali jsme zbytečný gól, na začátku jsme zle střídali. Stále jsme byli ve hře, ale potom přišly zbytečné fauly. Američané mají vynikající přesilovky,“ věděl slovenský kouč.
Tým okolo kapitána Tomáše Tatara se snažil dosáhnout na úspěch receptem, který na turnaji dosud fungoval. Hrát nepříjemně, dotěrně, soupeře dohrávat a největším hvězdám zápas znechutit. Tentokrát ale narazili na daleko větší kalibr. V jejich oblíbené disciplíně vyzvali bratry Tkachuky. Vyhlášené provokatéry. A v tom Slováci narazili.
Nemec: Dělali jsme na ledě hlouposti
Zatímco proti Německu hlavně Pospíšilova lajna od začátku deptala Leona Draisaitla, tentokrát se svou hrou nepochodila. Tkachukové si na Slovácích vynutili několik faulů a ostrou hru si užívali. Brady se v rohu šikovně vyhnul pokusu o drtivý hit od Erika Černáka, pak po slovenském obrovi ještě něco pokřikoval a po čtvrtém gólu mu přidal od cesty pár menších krosčeků do zad. Matthew zase štval Olivera Okuliara a nechal ho na sobě vyfaulovat.
„Po první třetině jsme všichni cítili nějakou naději, ale vyšli jsme na led a dělali jsme hloupé fauly. Takhle to nemůže jít dál. Když chceme hrát s takovým týmem, musíme mít maximálně jedno dvě vyloučení. Bohužel, dělali jsme na ledě hlouposti, to se i ukázalo,“ sypal si popel na hlavu bek Šimon Nemec. „Disciplína tam znovu nebyla,“ dodal Országh.
I kvůli faulům se Slovensko ve druhé třetině prakticky nedostalo do hry, šancí mělo v celém zápase poskrovnu. Poctivý americký systém šlapal, v prostřední části hry prošlo na Connora Hellebuycka jen pět střel. Naopak Stanislav Škorvánek brzy inkasoval, když se podruhé v utkání trefil Jack Hughes.
Slovenské vzedmutí přišlo aspoň částečně v závěrečném dějství. Škorvánka ještě z jednoho z úniků překonal Brady Tkachuk, radost druhého týmu přinesli aspoň Juraj Slafkovský a Pavol Regenda, kteří mírnili vysokou porážku. „Připravovali jsme se, že se chceme vrátit k tomu, co nás zdobilo. Byly tam nějaké chyby, ale měli jsme lepší pohyb, rychleji jsme dostupovali k hráčům a vypracovali jsme si nějaké šance,“ ocenil třetí třetinu kouč.
Do akce povede tým už v sobotu (20:40), kdy budou Slováci obhajovat třetí místo z Pekingu. Před čtyřmi lety Slováci v bronzové bitvě porazili Švédsko. Nyní proti sobě budou mít Finsko, tedy soka, kterého v prvním zápase turnaje udolali 4:1. „Víme, co na ně platilo. To, co nás zdobilo v průběhu celého turnaje. Hrát spolu, hrát aktivně, v obraně spolu, nedat jim prostor. Hlavně musíme jednoduše dostávat puky z pásma. Oddechnout, hodit to za hlavu. Na turnaji jsme ukázali, že umíme hrát i proti velkým mužstvům,“ vyjmenovával Országh. „Je to nejdůležitější zápas,“ dodal.
Zbytek hokejového světa se po americkém vítězství těší na nedělní boj o zlato. Po šestnácti letech od Vancouveru a památného finále, v němž rozhodl Sidney Crosby, se v olympijském finále střetnou zámořské velmoci. „Kanada má asi ještě o trošku větší kvalitu. Ale kdo ví, možná Kanada nebude mít svůj den a vyhrají Američané, ale na to už se jen podíváme v telce,“ pravil slovenský útočník Juraj Slafkovský.