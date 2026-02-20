Jágr naznačil svůj konec: Musel by přijít zázrak. Češi na ZOH? Nejlepší za 15 let
Je a zůstane největší hokejovou legendou v Česku. Na první vyjádření k olympijskému výkonu národního týmu si ovšem Jaromír Jágr počkal. Nechtěl se totiž upnout k unáhleným soudům. „Měli jsme ohromnou smůlu. Kdybychom dotáhli zápas s Kanadou, vyhráli jsme zlato,“ je přesvědčený fenomenální útočník, jehož kariéra se v posledních měsících zastavila. A je otázkou, zda se dočká pokračování. „Fanoušci mě už neuviděj, musel by se stát zázrak, přijít bůh, vstoupit do mě a omladit mě o 15 let. Ale chodím si občas zabruslit,“ naznačil s nejasným vyzněním. Za Kladno hrál v extralize naposledy 21. prosince.
Do Itálie neodcestoval. Jaromír Jágr si zimní olympiádu mnohem víc užil z pohodlí domova. Nejintenzivněji logicky sledoval hokejisty, ale našel si čas také na oblíbené krasobruslení, závody v short tracku, ale i další sporty.
„Během olympiády jsem nedělal nic jiného, než že jsem jedl a koukal na televizi. Mám o čtyři pět kilo navíc. Pohyb je hrozně důležitý a nejtěžší je se donutit, když člověk nemusí. Netrénuju, jako kdybych měl jít hrát, ale snažím se si jít každý den zabruslit, pokud mám čas,“ popsal současný režim. Ocenil disciplíny, kde souboj o prvenství probíhá přímo mezi závodníky a neurčuje ho časomíra.
Spokojený byl s výkonem českých hokejistů a kvalitou stále probíhajícího hokejového turnaje. „Nejlepší za posledních deset, patnáct let. Všechno bylo šité tak, aby NHL vynikla. Když se teď budeme dívat na MS, bude to jako druhá liga,“ prohodila slavná osmašedesátka v živém vysílání na Instagramu.
„Myslím, že jsme jako Češi měli nevýhodu, že jsme nebyli na akci 4 Nations, kde hráli nejlepší proti sobě. Pro trenéry hroznej tlak, že měli dva tréninky na to, aby skočili do prvního zápasu, kde je čekala nadupaná, nažhavená Kanada. To jim moc nezávidím,“ přiznal Jágr.
Porážka 0:5 v úvodním skupinovém zápase podle něj připravila mužstvo na tehdy ještě netušenou odvetu s Javorovými listy ve čtvrtfinále. Češi favorita potrápili a padli s ním 3:4 v prodloužení. Jágra mrzelo, že negativní hodnocení vůči některým hráčům včetně Davida Pastrňáka nebo Romana Červenky zaznívala předčasně.
„Já bych první zápas nenazýval tak, že jsme v něm nestíhali. Jeden z největších faktorů byl, že se zranil Pavel Zacha. V turnaji, kde jsou hráči z NHL, nemáš čas si něco zkoušet. Najednou ztratíš hlavního centra pro hráče, který by měl tým vést – pro Pastu. Musíš vymyslet další sestavu, nejsi si jistej. Trenéři dali dohromady tři nejzkušenější, nefungovalo to, ale klobouk dolů, že si to uvědomili a zkoušeli jinou variantu,“ rozebíral útočník Kladna před bezmála třemi tisícovkami diváků.
Zastal se také Pastrňáka, v jehož roli hlavní hvězdy reprezentace se sám několikrát za kariéru ocitl. „Potřebuje servis, stejně jako McDavid nebo Crosby. V roce 1998 jsem měl taky problém najít centra. Museli jsme během léta zkoušet, jestli si budu rozumět s Vláďou Růžičkou. Takhle se to pro mě plánovalo, a to jsem v té době nebyl Pasta nebo McDavid,“ pronesl čtyřiapadesátiletý matador.
Potěšila ho kvalita hráčů z extraligy, kteří se po prvotním šoku velice kvalitně srovnali se smetánkou NHL a dokázali jí konkurovat. Platilo to rovněž pro Lotyše nebo Slováky. Kdyby měl Jágr možnost, českého kouče Radima Rulíka se zeptá, zda by vzhledem k podobě hokeje, jaký se na ZOH hrál, pozměnil nominaci. Sám si totiž myslí, že ano.
Úlohu reprezentačního stratéga by ovšem určitě převzít nechtěl. „Trenéra jsem nikdy nedělal. O hokeji vím dost, odehrál jsem nejvíc zápasů v historii všech hokejistů, ale je to náročná práce i žrout času. Předáš informaci a modlíš se, aby to hráč udělal. Já potřebuji mít vše ve svých rukou.“
Názor na diskuze ohledně složení mužstva přesto má. A to v tom smyslu, že hokejová veřejnost až příliš brzy zatracuje starší hráče, zatímco volá po omlazení kádru. V té chvíli se Jágr během zhruba 40minutového povídání vůbec nejvíc rozohnil.
„Dávat šanci mladým… K**va, jakým mladým? Já bych jim hrozně rád dal šanci, nechci jim křivdit, ale nemyslím si, že hokeji dávají vždy takovou prioritu. U Romana (Červenky) je to až fanatismus. Každý ať trénuje, jak chce. Ale věřím, že každý majitel chce mít v týmu hráče jako Červus,“ dodal Jágr.