Američané chtějí vyhrát finále snů i pro zesnulého parťáka: emotivní vzkaz do nebe
PŘÍMO Z ITÁLIE | Postoupili do olympijského finále a v milánské Santa Giulia Aréně přivítali speciální návštěvu. Semifinálový zápas hokejového turnaje mezi výběrem USA a Slovenskem sledovali přímo z tribuny rodiče tragicky zesnulého útočníka Johnnyho Gaudreaua. Jeho dres dál visí v kabině národního týmu, také pro něj chtějí Američané po dlouhých 46 letech ovládnout olympijský turnaj. „Vím, že na nás dolů kouká a jsem si jistý, že se usmívá, že budeme hrát o zlatou medaili,“ vyprávěl obránce Charlie McAvoy po postupu do velkolepé bitvy s Kanadou (neděle 14:10). Pavouk hokejového play off ZOH 2026 ZDE >>>
Byl to sen všech za oceánem. Hráči NHL se po dvanácti letech vrátili na olympijské hry, každý si představoval vypjaté finále mezi Kanadou a USA, jaké se hrálo naposledy v roce 2010 ve Vancouveru. Nakonec k němu v neděli skutečně dojde. „Nemohli byste napsat lepší scénář. Zatím jsme měli skvělý turnaj a teď budeme hrát proti Kanadě o zlaté medaile. Nemohl bych se těšit víc,“ usmíval se bostonský zadák Charlie McAvoy po postupu do zlaté bitvy.
Zatímco Kanaďané se v pátek odpoledne přetahovali s Finy až do konce a museli obracet dvougólovou ztrátu, Američané si pro vstupenku mezi dvojici nejlepších došli s přehledem. Proti Slovensku rychle vedli, postupně si vystříleli až pětigólové vedení a zvítězili 6:2. „Měli jsme štěstí, že jsme se dostali do velkého vedení. Hráli jsme opravdu dobře týmově. Nakonec jsme mohli všechny točit, všechny dostat do hry a ušetřit trochu energie na finále,“ pochvaloval si McAvoy.
Se spoluhráči bude mít několikanásobnou motivaci v Miláně triumfovat. Spojené státy ovládly olympiádu naposledy v roce 1980, od té doby stejnou radost nepoznaly. Loni na Four Nations se před Javorovými listy musely sklonit. „Budě to skvělé. Máme tady tunu podpory, vím, kolik tady máme kamarádů a členů rodin, kolik Američanů sem přiletělo. Cítili jsme to během celého turnaje. Bude to elektrizující, jeden z nejlepších zápasů v mém životě,“ předvídal osmadvacetiletý zadák.
Vyhrát bude chtít i pro zesnulého kamaráda Johnnyho Gaudreaua. Hokejového šikulu spolu s jeho bratrem Matthewem zabil předloni v létě opilý řidič. Od té doby zůstává někdejší hráč NHL pevnou součástí americké kabiny. Už po triumfu na posledním mistrovství světa vyvezli hráči na led jeho dres. Teď ho mají vyvěšený v šatně.
„Kustodi jsou ti, kdo udělali skvělou práci a vyvěsili Johnnyho dres v kabině. Udržujeme si na něj takové malé vzpomínky. Po jeho smrti všechno spojené s americkým hokejem mělo nádech toho, abychom vyhráli pro něj. Jsem nadšený, že máme šanci to udělat. Nejen pro nás, ale i pro něj,“ říkal McAvoy před novináři.
Po postupu přes Slovensko se měl osobně setkat s rodiči hráče přezdívaného Johnny Hockey. „Nemůžu se dočkat, až je potkám,“ nezastíral klubový parťák Davida Pastrňáka.
Na rozdíl od Čecha dál živí naději, že s týmem dojde až na vrchol. Pro USA by to bylo po vítězství v ženském turnaji druhé olympijské zlato z Milána. „Byla velká zábava to sledovat. Měl jsem husí kůži, když jsem koukal, jak se jim plní jejich sen. Všichni máme stejný sen a teď se my pokusíme si ho v neděli splnit. Nemůže to být lepší. Musíme se dobře připravit,“ vyhlašoval McAvoy.
Na turnaji nejprve nosil ochranný štít po ošklivém zranění z NHL. Na bradě mu pořád hraje jizva, při odpovědích si nejde nevšimnout, že mu chybí několik zubů. Plexisklo přes celý obličej už ale sundal a je připravený se dál rvát o zlato. „Příprava začíná hned teď. Dostat se zpátky na pokoj, začít regenerovat, připravit těla a dobře se vyspat. Teď nám to začíná a už se nemůžeme dočkat dalšího zápasu,“ vykládal McAvoy po úspěšném semifinále.